El ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha asegurado que «la democracia no garantiza el buen gobierno. Sólo garantiza, que no es poco, echar al gobierno que no nos gusta». Esta reflexión aunque la realizó en el contexto del régimen dictatorial venezolano, el aviso a navegantes quedó claro en todo caso al ensalzar durante toda su intervención los valores democráticos como esencia para un país.

Felipe González participó este jueves en la sesión especial ‘Democracia en Español’, en el marco del Diálogo Anual de Políticas ‘Rethinking Democracy’, organizado por el Club de Madrid, en el que ha instado a fomentar la democracia en América Latina.