Atentado en el Hipercor de Barcelona: la gran masacre de ETA con Josu Ternera a la cabeza

Fue el 19 de junio de 1987 cuando un coche bomba explotó en el parking del centro comercial de la empresa Hipercor ubicado en la avenida Meridiana de la Ciudad Condal. La banda terrorista había hecho una llamada a la Policía Local barcelonesa para avisar que a las 15:30 horas de la tarde iba a producirse el atentado. Se catalogó como el mayor atentado terrorista de la historia de la banda en la capital catalana. En esta masacare, la ETA en cuya cúpula estaba Josu Ternera mató a 21 personas e hiriendo a otras 45.

Fueron 30 kilos de amonal, cien litros de gasolina, escamas de jabón y pegamento hasta sumar 200 kilos de carga explosiva. Un cóctel explosivo pensado para provocar una masacre con extraordinaria crueldad. Las escamas de jabón se adherían a los cuerpos para abrasarlos. La carga letal fue depositada por los miembros del Comando Barcelona en el maletero de un Ford Sierra robado para perpetrar esta matanza. Minutos después, la explosión de la bomba escondida en el vehículo abrió un cráter en el suelo del aparcamiento y un boquete en el techo, por los que pasó una ola de fuego que abrasó y asfixió a empleados y clientes.

Como relata la escalofriante sentencia del atentado, «varias personas resultaron atrozmente quemadas y mutiladas, sin posibilidad alguna de escapar ante la oscuridad producida por el humo negro y los materiales incendiarios adheridos a sus cuerpos, que no podían desprenderse ni apagarse”.

Por este atentado fueron condenados los miembros del «comando Barcelona» Domingo Troitiño y Josefina Ernaga a penas que sumaban más de 1.600 años de cárcel, así como Rafael Caride Simón, condenado a 790 años de cárcel.

El documental de Jordi Évole sobre el que fuese número 1 de ETA Josu Ternera ha llegado a Netflix ante la indignación de las víctimas del terrorismo. Consideran que, dándole voz, blanquea la figura del terrorista justo cuando le requiere la Justicia española. El contenido de la producción de Évole se conoce desde hace meses, cuando fue presentado en el Festival de Cine de San Sebastián. Allí, decenas de periodistas -incluido OKDIARIO- pudieron ver esa entrevista con el terrorista al que no le gusta que le llamen Ternera. De hecho, así se llama el documental: No me llame Ternera. Y así comienza el primer contacto del espectador con el rostro del terrorista, sentándose alrededor de una mesa con Évole en un caserío a las afueras de San Juan de Luz. Se grabó en tres mañanas.