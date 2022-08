Así intoxica Sánchez: dice en Canarias que descienden las llegadas de ilegales cuando suben un 25%

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes en Canarias que hay una «senda descendente» en la llegada de inmigrantes en comparación al año pasado, lo que «hay que celebrar». Una intoxicación en toda regla puesto que precisamente en el archipiélago canario, donde compareció el jefe del Ejecutivo en su visita a La Palma, los ilegales que han alcanzado las islas por vía marítima han aumentado hasta un 25,8%, pasando de 8.222 entre enero y el 15 de agosto del pasado año a 10.347 en el mismo periodo del presente. Es decir, ha habido un incremento de 2.125 inmigrantes irregulares.

Sánchez se ha pronunciado así en su décimo viaje a La Palma tras la erupción del volcán Cumbre Vieja en un receso de sus vacaciones a cuerpo de rey en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote), en el mismo archipiélago. El presidente socialista se ha limitado a hablar de un «repunte» en los últimos días, especialmente en Canarias, y más en concreto en Lanzarote, donde falleció un niño de 6 años tras ser rescatado de una patera que volcó.

Nada más lejos de la realidad en esta comunidad, donde las llegadas han aumentado un 25,8% más con respecto al año pasado, según los datos oficiales extraídos del último balance quincenal publicado este martes por el Ministerio del Interior, con cifras que abarcan desde el 1 de enero al 15 de agosto. Además, respecto al número de embarcaciones, de las 218 que llegaron a Canarias entonces se ha pasado a las 229 en 2022, es decir, ha habido aquí un incremento del 5%.

La maniobra de Sánchez para realizar tal intoxicación fue acogerse al dato conocido este martes del total de personas llegadas a España (incluyendo Península, archipiélagos y ciudades autónomas) de forma irregular entre el pasado enero y el 5 de agosto: 18.147 inmigrantes ilegales, un 1,1% menos que en el mismo período de 2021. Por ello habló de senda «descendente», omitiendo que la cifra, en cambio, ha subido entre los ‘sin papeles’ que alcanzaron las costas canarias, así como Ceuta y Melilla por vía terrestre. De este modo a las dos ciudades autónomas han accedido de forma irregular 1.769 personas frente a las 1.294 del pasado año, lo que supone un 36,7% más.

Venir a #Canarias de vacaciones e intentar engañar a los canarios es inaceptable. No, señor Sánchez, no tenemos menos llegadas de inmigrantes que 2021. 1 ENE / 15 AGO

🔴2021: 8.222

🔴2022: 10.347 Ahora se vuelve a La Mareta y tan ancho, pero que sepa que no nos toma el pelo. pic.twitter.com/luNay0Cf6W — Sergio Ramos Acosta (@Sergio_Ramos_A) August 16, 2022

Estas declaraciones de Sánchez han generado indignación en la oposición. Desde el PP, el senador por Gran Canaria y secretario ejecutivo de Inmigración de los populares canarios, Sergio Ramos, ha denunciado en redes sociales que «Sánchez miente» al hablar de «senda descendente» cuando en esta comunidad han llegado 2.125 inmigrantes irregulares más. «Venir a Canarias de vacaciones e intentar engañar a los canarios es inaceptable. No, señor Sánchez, no tenemos menos llegadas de inmigrantes que 2021», ha subrayado Ramos exponiendo los datos de Interior. «Ahora se vuelve a La Mareta y tan ancho, pero que sepa que no nos toma el pelo», ha remachado el senador del PP.

«Triunfalista»

Por su parte, Coalición Canaria-PNC ha rechazado el «argumento triunfalista» de Sánchez, que «evidencia su desconocimiento y su total desconexión de la realidad, al menos de la situación que se sigue viviendo en Canarias». El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha destacado que «son los propios datos del Ministerio del Interior los que desmienten a Pedro Sánchez».

Para Toledo, el presidente del Gobierno «no sólo no tiene una política migratoria para Canarias, sino que, además, retuerce la verdad para justificar un acuerdo con Marruecos que sólo ha servido para vender al pueblo saharaui». En esta línea, el dirigente de CC ha expresado que las declaraciones de Sánchez «no sólo son un sinsentido, sino que pretenden esconder el fracaso de su acuerdo con el rey alauita», en alusión a Mohamed VI.

Sánchez ha esgrimido que «las tragedias en la inmigración se inician a miles de kilómetros de nuestras costas» por cuestiones como «la falta de libertad, de oportunidades, la persecución, por eso piden asilo, o incluso por efecto del cambio climático». «Lo que tenemos que hacer» es tener «una visión mucho más rica» de lo que representa la inmigración, más allá de la protección de las fronteras, ha sostenido.