La gerente de Podemos, Rocío Val, está imputada en el caso Niñera en el que se investiga si la ministra de Igualdad, Irene Montero, utilizó como cuidadora de sus hijos a una miembro de Podemos. Una colaboradora a la que luego ascendió a jefa adjunta de su gabinete. OKDIARIO ha tenido acceso a la declaración de la gerente ante el juez. La imputada exculpó a la ministra alegando que ella y muchos otros compañeros también han tenido a «ese bebé en los brazos» porque «es adorable». Sin embargo, el juez no investiga quién ha acunado a la hija menor de Montero y Pablo Iglesias, sino un delito de administración desleal cometido presuntamente en el seno de la formación morada y por el que están imputados tres miembros del partido: la ex diputada Teresa Arévalo, el tesorero Daniel de Frutos y la gerente Rocío Val.

En el interrogatorio, uno de los abogados preguntó a la gerente por un viaje realizado a Alicante durante la campaña electoral. La denunciante de este caso, la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, aportó al juez un documento que demuestra que Podemos pagó con el presupuesto de la campaña electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 a la ex diputada Teresa Arévalo para realizar la labor de cuidadora de Aitana, la hija menor de Iglesias y Montero.

La factura girada a nombre de la coalición Unidas Podemos refleja la adquisición de 14 billetes a la agencia de viajes Amarae Business Travel con destino Alicante. Tres asientos fueron ocupados por Montero, su hija Aitana y Teresa Arévalo. La actual ministra de Igualdad cargó a las cuentas electorales de Podemos 115 euros para adquirir el billete de ida y vuelta de la ex diputada que ejerce como niñera y 10 euros para la menor. En total Podemos desembolsó 689,80 euros por los siete billetes de ida y vuelta a la ciudad valenciana.

«Es una bebé adorable»

La gerente se pronunció sobre este hecho ante el juez y respondió que Arévalo nunca había ejercido como niñera. Antes de finalizar su intervención se dispuso a dar un mitin político en sede judicial mostrándose compungida. «Estamos hablando de un viaje al que asiste toda la gente para asegurar el acto. Jamás (Teresa Arévalo) ha sido niñera de la hija de Irene Montero y, además, no deja de resultar fascinante que la acusen de ello por tener un bebé en brazos».

«Yo he tenido ese bebé en brazos también. Sí, por supuesto. Es una bebé adorable, le he pedido (a Irene Montero) que me la deje y la he tenido en brazos. Yo, y otros compañeros de mi partido, ¿por qué no? Nosotros permitimos y apoyamos que cualquier compañero o compañera pueda ejercer su derecho a la conciliación. Lo fomentamos y lo apoyamos», añadió la gerente en su declaración judicial.

«La nanny»

Sin embargo, la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos y despedida por denunciar las irregularidades de la formación morada aseguró al instructor que era vox populi en el partido que Montero utilizaba a la ex diputada Arévalo como niñera e «internamente se dirigían a ella como la nanny» (niñera), explicó. «No se trata de un hecho aislado, sino de utilizar los recursos de la formación para un uso personal», explican fuentes consultadas.

Fuentes próximas a la actual ministra añaden que, tras dar a luz a sus dos hijos mellizos prematuros, Montero comenzó a encargar a Teresa Arévalo una labor que no entraba dentro de sus funciones como diputada por Albacete en el Congreso de los Diputados. La pareja del líder de Podemos le encomendó que se ocupara del cuidado de sus dos hijos, Leo y Manuel, que nacieron el 3 de julio de 2018. Según manifiestan fuentes del partido, esta ex diputada incluso se desplazaba hasta el chalet en la urbanización de La Navata para realizar dicha tarea.

La pequeña Aitana nació tan sólo un año después. Tanto Iglesias como Montero no han perdido ocasión para exhibirla. Así, a Aitana, con apenas dos meses de vida, se la pudo ver en actos como la manifestación por el clima celebrada en Madrid. Fue la primera vez que la pareja mostró públicamente a la menor. Después se le ha visto en los debates electorales realizados en TVE y La Sexta o incluso en el Congreso de los Diputados. Es en ese momento cuando interviene Teresa Árevalo, que no sólo cuida a los bebés en el casoplón de Galapagar, sino que también acompaña a la ministra de Igualdad para cuidar de la pequeña Aitana mientras se celebran estos actos.

Al debate electoral de las generales del 10 de noviembre de 2019 emitido por la segunda cadena de Atresmedia, la entonces portavoz de Podemos en el Congreso se presentó con Aitana, que en aquel momento tenía tres meses. Montero dejó a la pequeña al cuidado de Teresa Arévalo mientras pasaba por el photocall.