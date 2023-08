Los comités de crisis convocados por Irene Montero no dan con la tecla. Desde su creación, a finales de 2022, los asesinatos por violencia de género han aumentado un 15% en España, pasando de los 26 de 2022 a los 32 registrados hasta julio. La primera reunión extraordinaria para analizar los altos datos de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas se celebró el 28 de diciembre del pasado año. Ese mes se cerró con 13 mujeres asesinadas, el mes más negro de los últimos 20 años. Fue esta situación extrema la que llevó al Ministerio de Igualdad a convocar el primer comité de crisis en el que participaron, también, Interior y Justicia. Todo hace indicar que el encuentro no ha surtido efecto. En lo que va de año, España ha registrado 32 asesinatos, seis más que los registrados hasta el mes de julio de 2022 (26).

La situación empeora. Mientras en julio de 2022 se registraron tres asesinatos, el mes central del verano que concluyó hace unos días se ha saldado con 8 muertes, casi el triple que el año anterior. Montero, consciente del incremento de las cifras, volvió a convocar el comité de crisis el pasado martes en el que Igualdad, Interior y Justicia se reunieron con las Unidades de Violencia y las comunidades autónomas implicadas para dar respuesta al repunte de asesinatos machistas

El ministerio de Irene Montero acordó en junio de 2022 crear un órgano con el que abordar la «necesidad de dar una mejor respuesta a los repuntes de feminicidios, con un mejor análisis de los casos y coordinación». El 28 de diciembre se celebró la primera reunión, convocada de urgencia, después de que el mes navideño registrara 13 asesinatos. Una cifra que no se registraba en España desde 2008. Diciembre, al igual que los meses de verano, suele ser una fecha crítica para la violencia de género debido al incremento del tiempo de convivencia dentro del hogar.

La lacra de las muertes por violencia machista, lejos de reducirse, se está incrementando pese a que el Ministerio de Igualdad no ha dejado de sacar campañas para erradicarla. Por ello, Irene Montero, junto a la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, presidieron el pasado martes la reunión del comité de crisis para tratar los últimos asesinatos machistas. Desde hace 20 años, cuando empezaron a recopilarse estos datos, un total de 1.215 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas.

573 millones de presupuesto

El Ministerio de Igualdad ha tenido a su disposición este 2023 un presupuesto de 573 millones de euros, un 9% más que en 2022. Un dinero que Irene Montero no ha dudado en gastar en varias campañas que, tal y como reflejan los datos, no están surtiendo ningún efecto. Aunque se pusieron en marcha con anterioridad, Montero ha puesto sus esfuerzos, en lo que va de 2023, en cuatro proyectos principales entre los que han quedado repartidos los 573 millones de euros. El programa con mayor dispendio es el de Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género. Montero ha destinado 260 millones de euros a este proyecto, 51 millones más que en 2022. Y su eficacia está en duda a tenor de las estadísticas.

La iniciativa Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es la segunda mejor parada en el ámbito económico. Igualdad ha destinado 232 millones de euros para financiar este proyecto.

‘España te protege contra la violencia machista’ es la única partida que disminuye respecto a 2022. De 75 millones pasa a 59. La campaña con menos apoyo económico por parte del Ministerio de Irene Montero es la de ‘Igualdad de trato y diversidad’. Esta iniciativa está dotada con un presupuesto de 7 millones de euros, dos más que en 2022.