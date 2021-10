La dirección de Inés Arrimadas en Ciudadanos sostiene que la Comisión de Garantías del partido fue la «responsable de validar» y «autorizar» la candidatura falseada -revelada en exclusiva por OKDIARIO- de la actual presidenta naranja a las Primarias de 2o20. Sin embargo, según ha podido saber este periódico de fuentes internas, la trampa informática que se hizo con la candidatura de Arrimadas, donde fueron incluidos dos miembros, Daniel Pérez y Joan Mesquida, que no cumplían con la antigüedad mínima de seis meses, también burló -de ahí su intención oculta- a la Comisión de Garantías.

Esta Comisión de Garantías, presidida entonces por Jesús Galiano, fue informada internamente de forma favorable sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de los candidatos a las primarias, pero -y aquí está la clave- ya se había hecho la trampa informática sobre la antigüedad de dos miembros con tirón de la lista de Arrimadas. Así lo recogen los registros citados. Con estos dos candidatos, el equipo de Arrimadas se aseguró más apoyos, señalan las fuentes citadas.

Por ejemplo, Daniel Pérez, actual vicesecretario general y secretario de Organización, había ganado las primarias autonómicas en Aragón un año antes como independiente. El Consejo General le autorizó a concurrir como tal a aquel proceso de 2019 sin estar afiliado. En cambio, para ir en la lista de Arrimadas a las Primarias de 2020 al Comité Ejecutivo no cumplía con el requisito de seis meses de antigüedad mínima como afiliado. Y lo mismo ocurría con el caso de Joan Mesquida, ex diputado por Baleares y ex director de la Policía y la Guardia Civil, ya fallecido. Su fichero también fue alterado.

A través del sistema informático, según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, un administrador modificó las fechas de afiliación de sendos miembros de la candidatura de Arrimadas. En el caso del vicesecretario general Daniel Pérez, tales documentos revelan que se afilió al partido el 25 de junio de 2o19, día en que él mismo lo anunció en redes sociales. Sin embargo, su ficha fue modificada en los registros informáticos del partido, retrasando su afiliación al 18 de febrero de 2019, para cumplir así con los seis meses de antigüedad a la convocatoria de la V Asamblea General -la de dichas primarias- que contemplaban los Estatutos y su Reglamento precongresual. Su situación censal pasó a ser la de «apto» para formar parte de la lista oficialista al Comité Ejecutivo.

En lo referente a Joan Mesquida, también se afilió el 25 de junio de 2019, según figura en los registros informáticos a los que ha accedido OKDIARIO. Pero esta fecha también fue falseada, apareciendo como «apto» con un alta ficticia el 26 de febrero de 2019.

De esta manera, se permitió a Daniel Pérez ser elector y elegible (votar y ser votado) a pesar de no tener la antigüedad en el proceso de elección del Comité Ejecutivo de Cs. Ello contrasta con otras cuatro incorporaciones a la Ejecutiva que se produjeron semanas después. Todo ellas se habían afiliado en fechas muy próximas al 25 de junio de 2019, pero aquí se esperó a que cumplir con la antigüedad, según comentó la propia Inés Arrimadas en redes sociales. Fueron los casos de Edmundo Bal, actual vicesecretario general, portavoz de la Ejecutiva y del Grupo Parlamentario en el Congreso, la diputada Sara Giménez, el europarlamentario José Ramón Bauzá y la coordinadora provincial de Ciudadanos en Guadalajara, Ángeles Rosado.

Dimisiones en Garantías

Ahora, por tales maniobras, desde la dirección de Inés Arrimadas señalan a la Comisión de Garantías de entonces, cuyo presidente terminó dimitiendo en septiembre de 2020 -junto a la secretaria Marta Segura, según fuentes del partido naranja, por los intentos de alterar procesos internos y suprimir las primarias en Cataluña donde Carlos Carrizosa fue impuesto como candidato a la Generalitat para los comicios del 14-F. Y es que era Lorena Roldán quien había ganado las primarias de 2019.

De este modo, según la documentación en poder de OKDIARIO sobre los registros informáticos de Cs, ningún miembro de la Comisión de Garantías entró en el sistema a realizar la alteración de fechas de afiliación que sí realizó un administrador interno.

Entretanto, desde la plataforma crítica Renovadores C’s han exigido la apertura de una investigación para esclarecer esta cuestión. «La regeneración y transparencia empieza por la propia casa y los afiliados lo merecen», ha señalado esta corriente de militantes, ex afiliados y simpatizantes surgida tras el batacazo de las últimas elecciones catalanas.