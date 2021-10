Malena Contestí fue uno de los fichajes estrella de Ciudadanos en octubre de 2020. Ahora Contestí abandona la formación naranja porque el partido “no tiene rumbo ni banderas”. La decisión culmina -o prosigue- una salida de apoyos y candidatos de Cs que se ha agravado desde la fallida moción de censura del PSOE y Cs en Murcia y el intento de hacer lo mismo en la Comunidad de Madrid.

Contestí se ha despedido de Cs con una carta que hoy reproduce OKDIARIO. Una carta en la que se explica su salida de la formación por los virajes estratégicos y la falta de unos principios ideológicos claros o, al menos, identificables.

“Muy a mi pesar he decidido darme de baja de Ciudadanos. He estado más de un año colaborando gratuitamente con ellos, y apoyando un proyecto que, a intención de muchos, queríamos que reflotara para poder impulsar, junto a todos los liberales, un futuro mejor para España (o eso pensábamos)”.

La ex diputada subraya su frustración por el resultado del partido: “Pero a día de hoy, y ya desde hace unos meses, no veo que tenga rumbo ni banderas, a pesar del esfuerzo de muchos. Además de que las peleas intestinas e ideológicas entre los semejantes me parecen un grave error”.

Las fechas de la pérdida de rumbo coinciden de forma bastante fiel con el aumento del papel y poder de Inés Arrimadas y, por supuesto, las operaciones de acercamiento al PSOE en distintos feudos.

La carta continúa confirmando su decisión de darse de baja del partido: “Debido a ello, y deseándoles aún así la mejor de las suertes, me doy de baja. Y por supuesto, a todas esas personas que conserven su esperanza trabajando día a día en esa dinámica, solo puedo mandarles fuerzas y un abrazo inmenso de corazón”.

La misiva concluye señalando lo siguiente: «Mi lucha y trabajo constante de mi cuenta y riesgo (como siempre ha sido) por conseguir un camino lo más próximo al liberalismo que sea posible para este país y poder al tiempo desplazar a este mal Gobierno que tenemos, seguirá siendo el mismo”.

Fue hace un año justo cuando Ciudadanos anunció el fichaje de tres ex diputados del Congreso. Tres personas que se sumaban al proyecto naranja desde diferentes orígenes ideológicos: el exsocialista Jesús Cuadrado, José Miguel Saval, del PP, y Malena Contestí, que había dejado previamente su escaño por Vox.

La formación naranja aseguró en aquel momento que estos tres nuevos miembros de Cs compartían un objetivo: «Que el centro y la moderación tengan una representación fuerte en España».

Ahora Contestí abandona la formación por no encontrar ni “rumbo ni banderas” en él.