Armengol acaba pidiendo el voto para el PSOE en la comisión del Senado que investiga el ‘caso Koldo’

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha pedido el voto para el PSOE para las elecciones europeas de este domingo en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del caso Koldo. Lo ha hecho en su última intervención, protagonizando un acto impropio de la que es la tercera autoridad del Estado, debido a que la Ley Electoral prohíbe hacer uso de los «poderes públicos» para hacer campaña.

«Mi mayor deseo es que el domingo participe muchísima gente en las elecciones y que deje claro que esta no es la forma de hacer política», ha asegurado Armengol, convirtiendo en un mitin electoral su intervención final en la Cámara Alta. Esto ha provocado las protestas de los senadores del PP, que habían pedido su comparecencia para esclarecer por qué adquirió material sanitario defectuoso a la principal empresa de la trama Koldo cuando era presidenta de Baleares durante la pandemia.

El presidente de la comisión en el Senado, Eloy Suárez Lamata, le ha recriminado también a Francina Armengol su actitud. «Señora Armegnol, me parece absolutamente impresentable lo que ha hecho. Parece mentira que usted siendo presidenta de una institución haya hecho lo que acaba de hacer. Créanme señorías que tomamos nota y ya veremos si tiene alguna consecuencia, y lamento decirle eso. Me parece impresentable», ha señalado.

Los populares podrían denunciar estas declaraciones de Armengol ante la Junta Electoral, debido a que durante el periodo electoral no se puede quebrar «el principio de neutralidad» de las instituciones públicas, como podría ser en este caso el Senado.

La presidenta del Congreso también ha arremetido en su intervención contra Fernando Martínez-Maíllo (PP), senador y vocal en la comisión de la Cámara Alta. Armengol ha acusado a los parlamentarios del PP de propagar «bulos». «Lo que detesto, totalmente y usted lo ha hecho hoy aquí y los diferentes interrogadores que he tenido durante las tres comisiones de investigación es repitiendo otra vez y otra vez los bulos sabiendo que son bulos y mentiras, porque se los hemos desmontado todos. No yo, todos los técnicos y las personas que han llamado a las comisiones de investigación», ha señalado.

«Y esta forma de hacer política de la mentira, de la destrucción del adversario político utilizando cualquier cosa, del desprestigio de las instituciones, incluso intentando desprestigiar al Congreso de los Diputados no se lo merece ni la ciudadanía ni la democracia», ha apostillado.

«Estamos cerrando la campaña»

Francina Armengol se ha quejado en varias ocasiones durante su comparecencia de haber sido convocada en el Senado el día antes de la jornada de reflexión de las elecciones europeas. Este viernes también se han presentado las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento balear, unas conclusiones que, según ella, «son del PP y de Vox». «Aunque estemos cerrando la campaña un placer estar aquí», ha afirmado nada más que empezar la sesión.

El portavoz del PP en la comisión, Luis Santamaría, ha sostenido que la trama de las mascarillas es un «asunto incómodo» porque empezó con Koldo García y José Luis Ábalos y «ahora alcanza a los turbios asuntos de la mujer del presidente del Gobierno, con sus famosas cartas de recomendación y el tráfico de influencias que éstas llevan implícitas, las patentes de software aparte y las cátedras extraordinarias, másteres aparte».

Santamaría ha hecho mención a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, que tendrá que declarar como imputada ante el juez el próximo 5 de julio por presuntos delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias. Le ha emplazado a desvelar si podía decir «sin temor a equivocarse que Begoña Gómez no envió ninguna carta de recomendación a su gobierno».

«Usted mismo en su intervención denota exactamente el porqué me llaman a declarar y el porqué esta comisión de investigación. Y me parece que esta forma de hacer política, señor Santamaría, es muy burda y no es adecuada», le ha replicado Armengol, al tiempo que ha afirmado que su Gobierno «jamás» recibió ninguna carta de ese tipo de la esposa de Sánchez.

Estas explicaciones no han convencido al senador del PP. «¿Puede usted asegurarnos que jamás su gobierno colaboró ni directa ni a través de las empresas de las entidades del sector público con el Instituto de Empresa y con Begoña Gómez?», ha proseguido Santamaría. «No, claro que no», ha respondido Armengol para a renglón seguido asegurar que el PP la ha citado en su condición de ex presidenta de Baleares para «hablar de la contratación de materiales de terceros» y confesar que en el fondo les gusta que le pregunten por Gómez.

«Me gusta que haga esto porque se nota mucho por qué me llaman hoy, que es el día antes de la reflexión para las elecciones europeas. Me doy cuenta yo y se da cuenta toda España, señor Santamaría», ha apostillado.