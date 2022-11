La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam (Podemos), ha sorprendido en sus redes sociales comentando sus discusiones de sobremesa con sus colaboradores. La alto cargo del ministerio de Irene Montero ha desvelado que sus grandes disquisiciones tratan sobre temas como: «¿Las bisexuales somos bolleras?».

En sus redes sociales ha publicado fotografías de la ensalada que estaba tomando junto a mensajes como: «Intensísima sobremesa sobre la intensidad lesbiana y la necesidad de consumir historias de lesbianas con lesbianas intensas. ¿Dónde estamos las bi?». La alto cargo del Gobierno, que ingresa 119.566 euros públicos al año, se queja de que no hay series, películas o novelas en las que se sienta identificada con las protagonistas.

A continuación agrega: «Temas que llevamos ya [debatidos]: Contratación pública vs. eficiencia. Progreso vs. radicalidad. Trans vs. queer. Familia y natalidad vs. cuestionamiento de los roles de género. Izquierda vs. libertad». La política de origen gallego, ex afín a Íñigo Errejón, expone contradicciones que atraviesan a Podemos al resto de partidos de su espacio. En las últimas semanas, precisamente se han abierto debates sobre por qué la izquierda ha abandonado a las madres que quieren tener hijos en una familia tradicional. Múltiples voces se alejan de gran parte de la sociedad española al asegurar que el concepto de familia está superado y es equivalente a un grupo de amigos que viven compartiendo pisos en un núcleo familiar o en una comuna.

En una tercera fotografía sobreimpresiona el siguiente texto: «Me hacen rectificar: el debate fundamental es si las bisexuales somos bolleras. En la mesa hay un maricón. También hablamos del contrato social roto».

Tras estas afirmaciones, multitud de usuarios de redes sociales han trasladado sus quejas. «Se ve que Pam puede permitirse usar la palabra maricón. Ellos son los buenos, ellos son los seres de luz. Ellos sí pueden usar esa palabra. Úsala tú y, aparte de que te suspendan en las redes sociales, serás un sucio homófobo, heteropatriarca, opresor, claro», lamenta.

Polémicas

Ángela Rodríguez Pam acumula polémicas. Poco parece importarle que cada vez que pisa un charco se convierte en uno de las tendencias de las discusiones en redes sociales. Recientemente, Ángela Rodríguez Pam protagonizó un encontronazo con una mujer mendiga que pedía dinero en una manifestación a favor de los transexuales. Las redes sociales cargaron contra la alto cargo de Igualdad por mirar con displicencia a la señora que solicitaba una limosna. «El vídeo es una muestra de lo que piden y la realidad. Piden privilegios, la igualdad les da igual», afeó uno de los muchos internautas que lo comentaron.

También usó sus redes sociales para bramar contra la Casa del Rey porque, a su juicio, su protocolo de vestimenta para la recepción que ofreció en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional «discrimina a las mujeres por el hecho de ser mujeres».