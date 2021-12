Andrés Licerán fue uno de los enchufados en la Administración extremeña con el sello directo de Pedro Sánchez. El cargo elegido: concejal de Tráfico de Cáceres. Ahora ha sido pillado por la Policía Local de su propio municipio en un control rutinario sin seguro del coche, ni la ITV. Licerán acaba de dar un extraño ejemplo de lo que es ser un concejal de Tráfico. Él mismo ha reconocido ya que no cumplió «con la ejemplaridad que se nos exige a los concejales». Pero, sin embargo, ha aducido a un extraño caso de pérdida de memoria: afirma que no era consciente de que carecer del seguro ni de no haber pasado la ITV del vehículo.

Para colmo, él es el portavoz del Gobierno local. Y la cazada se produjo este domingo pasado por las calles de Cáceres. A la altura de la plaza del obispo Galarza. Andrés Licerán ha contestado así y por escrito al Periódico de Extremadura tras destaparse la doble infracción. «En ese momento, y para mi sorpresa, descubrimos que no tenía el seguro ni la ITV al día, algo de lo que en ningún momento había sido consciente».

Licerán afirma que ha pagado ya un seguro y ha solicitado cita para la ITV. Asegura que es «un error» y que todo ha sido motivado por un cambio de residencia y la pérdida de correspondencia. Una curiosa respuesta que deja clara su escasa intención de asumir una responsabilidad mayor: la política, la de dimitir de su cargo de máximo responsable municipal de Tráfico.

Y es que Andrés Licerán se siente respaldado. Directamente por Pedro Sánchez, quien empujó su nombramiento y sueldo público. La historia de su ascenso político es larga. Fue el núcleo más cercano a Pedro Sánchez en la cúpula del PSOE quien montó un chiringuito de enchufes familiares por medio de una empresa pública extremeña. Y una de las incorporaciones más notables a este chiringuito fue la del marido de Belén Fernández, alto cargo directo de Sánchez en la Ejecutiva del PSOE. A los tres meses de casarse, como si se tratase de un regalo de boda, el marido fue enchufado en Gisvesa.

En esa empresa pública han aparecido 19 cargos directos regionales y locales del PSOE. Andres Licerán, concejal del PSOE en Cáceres, contratado como administrativo en Gisvesa desde agosto de 2016, y casado desde mayo de 2016 con Belén Fernández, que también compartía cargo de concejala en el Ayuntamiento de Cáceres, secretaria local del PSOE y miembro del máximo órgano nacional de los socialistas, la Ejecutiva federal del PSOE.

Belén Fernández es, de hecho, la secretaria ejecutiva de Cooperación al Desarrollo, una de las carteras de mayor auge dentro del Partido Socialista. Hay que recordar que, tal y como adelantó OKDIARIO, otro de los enchufados fue Ventura Sánchez Amor, contratado en la empresa como auxiliar administrativo. Ventura es el hermano de una de las personas más influyentes en el área de Exteriores del equipo personal del secretario general de los socialistas: Ignacio Sánchez Amor, quien fuera secretario de Estado de Política Territorial hasta junio de 2019 y en estos momentos ocupa el cargo de eurodiputado por el PSOE.