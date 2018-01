El alcalde de Cádiz, Jose María Gónzalez ‘Kichi’, negó en el pleno del pasado viernes la palabra a una mujer cuya sobrina había fallecido un día antes sin ayudas municipales para la vivienda.

OKDIARIO ha contactado con María Vázquez, que así se llama la vecina gaditana, para conocer su historia: “Mi sobrina era autónoma, sufría cáncer y no tenía dinero para pagar su casa”, asegura. La familia llevaba pidiendo ayudas al Consistorio desde el pasado año, subvención que se le negó una y otra vez.

Ante la desesperación, María acudió al pleno del pasado viernes para denunciar públicamente lo ocurrido. La afectada reconoce que no disponía del turno de palabra necesario para hablar; sin embargo, el resto de ponentes, al conocer la gravedad de la situación, no dudaron en cederle el suyo.

La respuesta del alcalde fue que el reglamento indicaba que sólo podían hablar aquellos que habían pedido turno plenamente. Aún así, María no cesó en su empeño y recriminó a Kichi la actuación del ayuntamiento.

“Es indigno y esto es un infierno. No tenemos escapatoria por su culpa. No me voy a callar. No le habéis pagado la vivienda, ni el seguro de los muertos, ni una ayuda…”, gritó la gaditana.

Al escuchar las palabras de María, el alcalde de Cádiz hizo entrar a la policía municipal para echarla. Por la tensión, y derivado de su fibromialgia, la vecina sufrió un mareo y tuvo que ser ayudada por los ciudadanos que se encontraban allí.

En uno de los momentos de mayor tensión, Kichi llegó a afirmar que si la mujer no salía de la sala de Plenos sería él quien se levantaría y se iría.

La afectada, votante de Podemos

María confiesa que antes confiaba en el partido y que incluso llegó a votarles.

“Yo he votado a Podemos y ahora esto está peor que nunca”, asegura la familiar de la fallecida. “He escrito 8 o 9 veces para poder hablar con ellos y aún no he podido hacerlo”, afirma.