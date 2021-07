Cayetana Álvarez de Toledo apuesta nítidamente por construir una «alternativa a lo que Sánchez propone» que, tal y como explica a OKDIARIO, es «un plan con Junqueras que condena a Cataluña a seguir en el bucle identitario y en el ridículo». La diputada del PP asegura que en Cataluña «la política del apaciguamiento ha llevado al desastre y ahora tenemos que hacer lo contrario, que es más Estado».

Cayetana Álvarez de Toledo ha realizado estas reflexiones en el Club Argo, donde ha participado en el acto en el que Antonio Jimeno y Sergio Fidalgo han presentado su nuevo libro, El adoctrinamiento escolar en Cataluña, un acto en el que también ha sido protagonista el director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

Álvarez de Toledo repasa que «el adoctrinamiento empezó desde el minuto uno. El nacionalismo tiene como proyecto la construcción de una nación, y por tanto, un Estado propio, y eso pasa por la manipulación del sentimiento colectivo. Por tanto, sí, el nacionalismo ha ido intentando trabajar para la construcción de esa ficción colectiva».

«Pero ha fracasado», subraya la diputada popular, que celebra que ese adoctrinamiento «no haya conseguido construir una nación catalana única. Frente al desánimo de muchos constitucionalistas, yo digo que se puede ganar, que se puede construir una alternativa a lo que Sánchez propone. Sánchez está diciendo que los indultos son la única opción para la concordia y la paz: esa es la gran mentira fundacional de lo que está haciendo Sánchez».

Según Álvarez de Toledo, «esa alternativa pasa por el fortalecimiento del Estado en Cataluña, luchar contra el adoctrinamiento, la deslegitimación del nacionalismo, y el fortalecimiento de la mitad constitucionalista que durante estos años ha sido desamparada y arrinconada en la sociedad».

Su opinión sobre el indultazo impulsado por Sánchez para sacar de la cárcel a los golpistas y mantener así el apoyo de sus socios es nítida: «Los indultos son inmorales, son inútiles y son profundamente contraproducentes. Lo que hacen son condenar a Cataluña a seguir en el bucle identitario y por tanto en la decadencia, la llevan a la ruina y al ridículo. Hay que hacer lo contrario, la política de apaciguamiento llevó al desastre y ahora hay que hacer lo contrario de lo que representa Sánchez: más Estado en Cataluña».

Álvarez de Toledo no rehúye el pasado en el que ella misma ha tenido un papel que no necesariamente celebra en su totalidad: «Aquí todo el mundo tiene que hacer autocrítica y yo muchas veces la he expresado con mucha nitidez. Yo he pedido perdón a los catalanes por la dejación que hemos hecho en Cataluña».

Así, Álvarez de Toledo le manda un claro mensaje al presidente, al que le señala la fecha de caducidad: «Lo primero es decirle a Sánchez con toda claridad que su proceso está condenado. Dentro de dos años y medio va a haber una mayoría constitucionalista en España y vamos a revertir todas tus cesiones al nacionalismo cuando se ganen las elecciones dentro de dos años y medio. Y creo que ese mensaje de unidad constitucionalista es lo que teme el nacionalismo y lo que teme también Sánchez».