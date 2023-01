Almeida: «Si Sánchez necesita devolver a Franco al Valle de los Caídos para ser presidente, lo hará»

Decir que José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) es un tipo seguro de sí mismo constituye una perogrullada. Cuando eres abogado del Estado lo normal es que albergues pocas dudas existenciales. Pero el alcalde de Madrid que me he encontrado esta vez nada tiene que ver con el de otras ocasiones; y no digamos ya al de ése inicio de mandato en el que la izquierda extrema que conforman PSOE y Más Madrid le pusieron la proa por haber cometido el delito de desbancar a un fenómeno cuasipop llamado Manuela Carmena que hundió el prestigio de Madrid. Sabedor de que las encuestas le aproximan a la mayoría absoluta, y dotado de la experiencia que conllevan los cuatro años al frente de la capital, responde sin cortarse un pelo. Tiene para todos: para un Ortega Smith que ha obligado a prorrogar los Presupuestos y a anular las bajadas de impuestos, para una Reyes Maroto que ni está, ni sabe, ni se la espera y, naturalmente, para un Pedro Sánchez al que dibuja como lo que es, un ser «autoritario». Hoy se publica el apartado nacional de la entrevista. Mañana, el local.

PREGUNTA.- ¿Qué le parece la rebaja del delito de malversación que ha aprobado Pedro Sánchez por presión de los golpistas catalanes? En OKDIARIO adelantamos esta semana que un juez ya ha solicitado revisar la petición de pena para un malversador de caudales públicos.

RESPUESTA.- Le digo que no hay que ser abogado del Estado, sino tener un mínimo de sentido común para saber que una rebaja penal del delito de malversación afectaría a delincuentes condenados. Sánchez ha rebajado el delito de malversación a los golpistas en Cataluña para poder seguir siendo presidente a toda costa. Habrá más casos. ¿Se acuerda de cuándo dijeron que no habría más rebajas de pena a agresores sexuales? Pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. La ley es la ley y hay que aplicarla. Si Pedro Sánchez fuese presidente de Brasil, los recientes acontecimientos en ese país se hubiesen solucionado con una rebaja del tipo penal en el que hubieran incurrido los golpistas.

P.- Desórdenes públicos…

R.- Desórdenes públicos y, si hubieran usado dinero público, se lo habría quitado para que no tuvieran que ir a prisión y, de guinda, les habría indultado. El problema que tenemos con buena parte de la izquierda es que, para ellos, los golpistas lo son en función de su ideología. Si son de izquierda o les benefician políticamente, la cosa no es tan grave. Si tienen una ideología que no comparten, entonces son absolutamente condenables. Los demás, condenamos los golpes por igual y no hacemos un derecho penal de autor en función de que nos pueda interesar la alianza con golpistas, como sí hace Pedro Sánchez.

P.- Y, ¿se van a beneficiar de este regalo de Sánchez los malversadores políticos del Partido Popular que incurrieron en corrupción? Estoy hablando de Luis Bárcenas o Francisco Correa…

R.- Cualquier persona; es muy posible. Para mí, ¿qué quiere que le diga?, es más grave una malversación de dinero público para dar un golpe de Estado que cuando alguien se lo mete en su bolsillo, siendo igualmente reprochable. No se tendría que haber rebajado ninguna de las dos, pero, quizás, lo que sí se tendría que haber hecho es endurecer la pena a quienes utilizan el dinero para dar un golpe de Estado. A los corruptos no se les va a distinguir más que por los hechos que hayan cometido y si hay personas que han sido condenadas en el Partido Popular o por actividades relacionadas con el partido se van a ver beneficiadas por esta rebaja de Pedro Sánchez.

P.- O sea, que habrá regalito también para Bárcenas y Correa, para El Bigotes…

R.- Eso lo tendrán que decidir los tribunales. Pero si se dan los requisitos y está acreditado que no se han llevado el dinero al bolsillo, tendrán que verse beneficiados.

P.- Como jurista, ¿qué le parece la burla con respecto a José Antonio Griñán por parte de la Administración de Justicia, la Fiscalía y el Gobierno? Es un delincuente condenado a seis años de prisión, en sentencia firme, y no entra en la cárcel.

R.- No hay corruptos buenos y malos. José Antonio Griñán es un corrupto condenado y un delincuente. Lo digo porque, cuando le condenaron, en el PSOE se decía que Pepe y Manolo [Manuel Chaves] eran buenas personas y no se habían llevado nada. Dos presidentes del PSOE son delincuentes porque así lo ha dicho la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, y han sido condenados por la mayor estafa de dinero público de la historia de la democracia, 680 millones. Pero para Pedro Sánchez está claro que, si son de los suyos o le pueden beneficiar, no son corruptos. Yo no soy médico y prefiero no pronunciarme sobre lo que tiene el señor Griñán y si es un padecimiento incurable o no se puede tratar en prisión. Pero lo que se tiene que hacer es tomar ya una decisión. Si no, va a parecer que la Justicia actúa de forma diferente en función de quiénes son unos o quiénes son otros.

P.- ¿Le parece normal que Eduardo Zaplana, con un cáncer más avanzado y más grave, estuviera nueve meses en la cárcel y Griñán no haya entrado y probablemente no vaya a entrar?

R.- Es que son casos complicados de explicar. Griñán es un corrupto que ha perpetrado la mayor estafa de la historia de la democracia de dinero público, y la sensación que se está dando es que hay una Justicia para unos y para otros. Que se tome la decisión que se tenga que tomar, conforme a Derecho, pero que se tome de una vez. No se pueden estar alargando los plazos como se están alargando.

P.- ¿Qué le parecen los acuerdos de Pedro Sánchez con Bildu, que es ETA, con los golpistas catalanes y con Podemos? ¿Se podía imaginar que un presidente del Gobierno tendría de socio permanente a Arnaldo Otegi, jefe de ETA?

R.- Jamás pensé que la España constitucional estuviera tan al borde del precipicio, que los enemigos del Estado pudieran tomar parte activa de las decisiones y que Pedro Sánchez pudiera traspasar todos los límites. Acuérdese de que se presentó como candidato del PSOE con una enorme bandera de España. Parecía complicado que se pudiera alcanzar este nivel de degradación política institucional. Y esto, sólo responde a una cuestión: a Pedro Sánchez sólo le importa Pedro y Sánchez, su proyecto político empieza en Pedro y acaba en Sánchez. No conoce ningún tipo de límite. A nosotros nos han querido vender una imagen casi homérica. Nos dicen que se caracteriza por su tenacidad, su capacidad de trabajo, su resistencia, sus convicciones. Pedro Sánchez sólo se caracteriza por una cosa: no conoce ningún límite y no tiene ningún escrúpulo. Entonces, no reconoce ninguna regla.

P.- Pero a eso, ¿cómo le llama usted? ¿Monarca absoluto, autócrata, dictador?

R.- Llámele como quiera, pero es el retrato de Pedro Sánchez. Considera que está por encima de todo. Nadie se plantea que un presidente del Gobierno pueda desconocer los límites institucionales y democráticos como hace él. Por tanto, creo que no es arriesgado decir que Pedro Sánchez tiene una pulsión autoritaria en el ejercicio del poder, sin ninguna duda.

P.- ¿Habrá referéndum en Cataluña?

R.- Si lo necesita, sí. La única certeza que tenemos con él es que no tiene ningún límite. Y eso hace que esté dispuesto a asumir cualquier decisión con tal de seguir siendo presidente del Gobierno. Si Pedro Sánchez necesita devolver a Franco en helicóptero al Valle de los Caídos, devolvería a Franco en helicóptero al Valle de los Caídos y, además, presidiría el funeral. No tengo ninguna duda. Si necesita que haya un referéndum en Cataluña, habrá un referéndum en Cataluña. Que ningún español lo dude.