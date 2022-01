Las aguas bajan revueltas entre el PP y Vox. Entre José Luis Martínez-Almeida y Javier Ortega Smith. No hay diálogo político alguno entre los socios de investidura. Ni el confinamiento de Almeida por Covid en su casa ha propiciado una conversación en estos días.

Así lo confiesa el alcalde de Madrid en una entrevista a Hoy Responde de OKDIARIO. «No voy a romper con Vox. Yo no soy hipócrita. Soy alcalde gracias a Vox. A Vox no le voy a hacer nunca el cordón sanitario que pretende la izquierda. No me van a decir que no puedo pactar con Vox aquellos que pactan con los que quieren romper España», afirma. Pero sí quiere decirle unas cuantas cosas a su portavoz Ortega Smith, al que acusa de «sólo dar portazos» y de ser «incoherente»: «Ortega Smith votó a favor de la mitad de las enmiendas de Más Madrid [el partido de Rita Maestre] ¿Por qué Javier Ortega Smith puede votar con la izquierda y los demás no? Que sea coherente Ortega Smith y cumpla sus propias palabras cuando dijo que apoyaría cualquier iniciativa que fuera buena para los madrileños viniera de donde viniera. Le diría a Vox que no identifique mal a su adversario. Yo no soy su adversario».

Ortega Smith «y los trolls de Vox» (dicen fuentes del PP) llevan días «poniendo a caldo» al alcalde. Vox le acusa de «arrodillarse ante la extrema izquierda»: «Los madrileños salen a la calle y saben que Madrid no es un gulag ni un paraíso comunista ni que el alcalde se ha vuelto loco y ahora es un peligroso radical». El alcalde dice que su obligación era sacar las cuentas adelante y no hacerlas decaer por la negativa de los de Santiago Abascal a dialogar. Almeida acusa a Ortega Smith de hacer «uso partidista del ayuntamiento» pensando más en los intereses políticos de su formación que en los intereses de los madrileños.

El primer choque entre el PP y Vox fue por Madrid 360, la nueva versión del Madrid Central de Manuela Carmena. Los cuatro concejales de Carmena escindidos de Más Madrid salvaron al alcalde de una derrota segura porque Vox votó en contra. Apenas unos meses después la historia se ha repetido.

Almeida se queja de que lleva «dos meses» intentando negociar los Presupuestos con Ortega Smith: «Ya no es que se negara a hablar. Se negó a sentarse ¿De verdad pretendía el señor Ortega Smith que yo renunciara a unos Presupuestos que creo que son beneficiosos para los madrileños en un año tan difícil como el 2022? No podía permitirme eso pero no por mi crédito político -que soy consciente que está en juego con esta decisión [pactar con la izquierda]-, sino porque debo hacer lo que creo que es mejor para los madrileños».

No tener Presupuestos -dice Almeida- hubiera supuesto «bloquear el ayuntamiento durante un año» y «dejar de bajar los impuestos o dejar de hacer inversiones imprescindibles o reforzar los medios de la Policía municipal». El nivel de tensión es tal que los puentes andan, por ahora, rotos.