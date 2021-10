El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró ayer que Madrid salía «notablemente perjudicada de los Presupuestos Generales del Estado» presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez y se preguntó «¿por qué tenemos ese trato tan discriminatorio?», a la vez que aseguró «consolidada esa tendencia a la baja». De esta manera señaló que compartía el sentido de las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quién arremetió hace varios días contra el Gobierno al asegurar que «hemos pasado del ‘España nos roba’ a robar a Madrid».

«En estos momentos, para el año 2022, un catalán se lleva en inversiones un 85% más per capita que un madrileño, y no me quejo de que sea Cataluña, como tampoco me quejo de que sea Valencia o Galicia», ha apuntado Almeida.

«Le digo a Sánchez que en las elecciones del 4 de mayo se puso encima de la mesa, o encima de las urnas, que los madrileños nos hemos cansado de que, cuando pasa algo en España, el presidente del Gobierno señale siempre a Madrid», ha apuntado Almeida, que ha recitado lo que, a su juicio, era un trato injusto contra la región: «Durante la pandemia éramos una bomba vírica, después había que imponerle un impuesto a Madrid, y ahora vienen los presupuestos».

El portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «falta a la verdad» al decir que se han recuperado los niveles de empleo anteriores a la crisis y a la situación Covid.