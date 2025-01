Almeida dice que la victoria de Trump es una respuesta a «la cultura de la cancelación de la izquierda»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida considera la victoria del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una respuesta a «la cultura de la cancelación de la izquierda» y ha asegurado que se ve identificado en el lado en el que se encuentran los «arrinconados por una izquierda que no admite disidencias». Así lo ha explicado este martes en un desayuno informativo en Nueva Economía Fórum protagonizado por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, donde Almeida ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre lo sucedido en Estados Unidos.

El alcalde de Madrid ha hecho hincapié en que no comparte los postulados de Trump y considera necesaria una reacción ante «una cultura en la que no se pueda discutir la verdad oficial sobre la inmigración, sobre el feminismo, sobre la igualdad». «Nos debería hacer reflexionar a todos, tanto a los que no compartimos necesariamente los postulados de Donald Trump, pero que también nos vemos arrinconados por una izquierda en el ámbito global que no admite ningún tipo de disidencia», ha añadido respecto a la situación actual que está atravesando Estados Unidos con la victoria del actual presidente .

«La gente se ha cansado, se ha hartado y ha sobrerreaccionado. Y Donald Trump ha sabido conectar perfectamente con esa voluntad que tiene la gente de no verse sometida a una verdad oficial», ha defendido el dirigente popular.

Por esta misma razón, Almeida ha propuesto que se pregunten aquellos «que se tiran las manos a la cabeza con la elección de Trump, por qué millones y millones de personas, que no necesariamente se identifican con él, le han votado». «La clave es porque están hartos de que haya una cultura de la cancelación y que a cualquiera que no piense y no se alinee con la verdad oficial se nos excluya de un debate», según ha explicado el alcalde.

Diversidad de opiniones

Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado, en el mismo desayuno informativo organizado por Isabel Díaz Ayuso, las declaraciones de Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en las que mostraba su apoyo a Kamala Harris. «Yo creo que todo el mundo comete errores, incluso la secretaria general diciendo que Kamala Harris era una inspiración. Muy lamentable. No es que haya que tender puentes con Trump, es que es el presidente del país de Occidente más importante y tenemos con él las mejores relaciones», ha espetado Aguirre.

Sobre este aspecto, Almeida ha defendido que «cada uno puede tener su opinión». «Celebro que en mi partido haya personas que puedan opinar distinto y diferente porque eso como partido es lo que nos hace grandes», concluye el dirigente popular.

Preocupan las relaciones del Gobierno

Almeida ha recibido también una pregunta sobre la ausencia de representantes del PP en la toma de posesión de Donald Trump, cuando sí han estado miembros de Vox, como su presidente, Santiago Abascal. Sobre este aspecto, ha respondido que a los populares no les importan las relaciones que pueden tener otros partidos con el presidente de Estados Unidos «sino las relaciones que pueda tener el Gobierno de España».

«Es obvio que lo importante de cara al futuro de las relaciones con el gobierno de Trump en Estados Unidos no es tanto las que pueda tener un partido político como las que pueda tener un gobierno. Y esa es la que verdaderamente a nosotros nos preocupa y nos parece, por las declaraciones de Pedro Sánchez, que no va a ir por muy buen camino», ha concluido el alcalde de Madrid.