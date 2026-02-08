Alerta roja en Madrid: la borrasca ‘Marta’ amenaza con desbordar el Jarama, el Alberche y el Henares

La borrasca Marta continúa castigando este domingo a la Comunidad de Madrid con una amenaza de desbordamiento en varios ríos que atraviesan la región. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activados los avisos de nivel rojo -máximo riesgo- en siete estaciones de medición de los ríos Jarama, Alberche y Henares, una situación que ha llevado a la Delegación del Gobierno a pedir «precaución máxima» a los vecinos de las localidades afectadas.

El río Jarama presenta la situación más preocupante, con cinco estaciones en alerta roja. Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) consultados a las 11.30 horas, el nivel del agua supera ampliamente los umbrales de seguridad establecidos.

En Puente Titulcia (Ciempozuelos), el valor medio se sitúa en 3,43 metros, casi un metro por encima del umbral rojo fijado en 2,6 metros. La estación de Mejorada-San Fernando de Henares registra 2,77 metros, superando en más de un metro el límite de alerta (1,75 metros).

Algete, en San Sebastián de los Reyes, marca 2,74 metros cuando el rojo comienza en 2,15 metros, mientras que en Valdepeñas (Patones) el río alcanza los 3,61 metros, apenas once centímetros por encima del umbral crítico de 3,5 metros. La estación de San Fernando en Madrid registra 560,87 metros, superando los 560,7 metros del límite rojo.

El río Alberche mantiene igualmente el aviso rojo a su paso por Aldea del Fresno, donde el nivel medio alcanza los 4,14 metros, muy por encima de los 3 metros que marcan el umbral de peligro.

Por su parte, el Henares presenta alerta roja en la estación de Espinillo, en Alcalá de Henares, con un nivel de 2,76 metros que supera los 2,66 metros establecidos como límite de seguridad.

El Manzanares, en ascenso

Aunque todavía en nivel amarillo, preocupa especialmente la evolución del Manzanares en el Puente de San Fernando, en la capital. La estación marca 588,37 metros y se encuentra en ascenso, aproximándose peligrosamente al umbral naranja situado en 588,90 metros. El nivel rojo se alcanzaría en 589,24 metros.

Ante esta situación, la Delegación del Gobierno de Madrid ha hecho un llamamiento a los vecinos de las localidades afectadas para que extremen las precauciones, eviten acercarse a los cauces de los ríos y respeten en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.