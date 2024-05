Agustín Laje: «Javier Milei dijo una gran verdad sobre la mujer de Pedro Sánchez»

El escritor, politólogo y filósofo argentino, Agustín Laje, ha sido claro en una entrevista concedida a OKDIARIO: «La casta política española ha buscado esta crisis con Argentina desde hace varios meses». El politólogo cercano a Milei ha descrito al político no sólo en el ámbito profesional, sino también en el personal para que la sociedad española se pueda hacer una idea de cómo es. «Es una persona muy sana, ni siquiera toma frituras y mucho menos drogas» ha declarado en la entrevista.

Laje considera que el socialismo se dedica a empobrecer a la gente. Tras una larga conversación, el escritor ha hablado de temas que afectan de lleno a la actual sociedad españolas: Pedro Sánchez, socialismo, feminismo, cambio de género y terroristas. «Fue el presidente español el que mandó a sus ministros para hablar mal de Milei, primero dijeron que es drogadicto, fascista, antidemocrático, negacionista y ultraderechista» a lo que añadía que «Sin embargo, Milei le dijo una gran verdad sobre su mujer porque está siendo investigada por corrupción» ha insistido.

Fueron precisamente estas palabras las que hicieron que Sánchez retirase de manera indefinida a su embajadora en Argentina. A lo que el presidente argentino también respondió que «Se convertirá en el hazmerreír de todo el mundo por la payasada que está haciendo por un tema de índole personal», ha manifestado el jefe de Estado del país sudamericano. Además, ha reprochado al líder socialista que si está actuando de esta forma a sus palabras es «porque está sucio». Agustín Laje ha argumentado que los socialistas españoles no pillan a Javier Milei. «Él se está divirtiendo mucho con esta situación y los socialistas no se dan cuenta de cómo la derecha argentina está manejando la situación con humor» aclara.

Lo que está claro es que el Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a aplacar la crisis diplomática con Argentina. Todo lo contrario. Tras la retirada definitiva de la embajadora española en el país, Sánchez no descarta prohibir a Javier Milei que aterrice en la base militar de Torrejón de Ardoz en la visita que tiene previsto realizar a España el próximo 21 de junio, cuando regresará a nuestro país para recibir un premio internacional. Por ahora, el gabinete de Sánchez sopesa esa medida y no hay una decisión tomada, pero fuentes gubernamentales ya la verbalizan. El aeródromo de la capital se destina al aterrizaje y despegue de autoridades para garantizarles su seguridad.

Eso supone que ni el Ejército del Aire, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni el Parque Móvil del Estado participarían del dispositivo del viaje de Javier Milei a Madrid. Optando por esta vía, aunque suponga una nueva escalada en la tensión diplomática entre los dos gobiernos, Moncloa también podría limitar la actuación de los escoltas argentinos que acompañen al presidente de ese país e incluso impedir realizar su labor a los servicios secretos de Argentina.

«Lo último que va a hacer Javier Milei es pedir perdón a Pedro Sánchez» dice el cercano al político. Y asegura que Milei tiene toda la intención de regresar a España: «Ya veremos que pasa, si le dejan entrar en el país o no» argumenta Laje. Otro de los temas con los que Agustín Laje es muy crítico es con el feminismo y cambio de género, con lo que es muy claro. «El cambio de género a un niño pequeño es el mayor abuso sexual de la historia» sentencia. «En gran parte de los casos, el problema no radica en los niños sino en los padres» y añade que «la medicación química a niños tan pequeños les provoca grandes problemas con los que tendrán que lidiar el resto de sus vidas».

Finalmente, ha asegurado que el pueblo argentino y español son más que hermanos y que nunca se podrían romper relaciones. «Seguro que la Unión Europea tiene un gran problema con que España quiera reconocer a Hamás como Estado». Agustín Laje además ha querido dejar una similitud en la entrevista diciendo que «identificar a una persona como el Estado es propia de una monarquía absoluta del siglo XVII».