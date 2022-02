La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este sábado que está «pensando» si pedir la dimisión de Pablo Casado por la crisis desatada entre la dirección nacional del partido y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Aguirre, que ha mostrado su apoyo a la presidenta madrileña y ha tachado de falsos los datos utilizados en las acusaciones, ha insistido en pedir la dimisión del secretario general del PP, Teodoro García Egea, pero ha asegurado que está «pensando» si Casado «no le tiene que acompañar también».

«Creo que cuando uno hace una cosa mal debe dimitir. Ya dije que el señor Egea está tardando en dimitir pero, después de la entrevista de Pablo Casado, estoy pensando si no le tiene que acompañar también. Me lo estoy pensando. De momento, he dicho que si estuviera en el pellejo de García Egea habría dimitido ya, está tardando», ha aseverado la ex dirigente madrileña, en una entrevista en Catalunya Radio.

Aguirre se refería, en concreto, a la entrevista de Pablo Casado, este viernes en la Cadena Cope, donde defendió la actuación de Génova, negando las acusaciones de espionaje, y aseguró que la dirección investigaba el presunto cobro de una comisión de 286.000 euros por parte del hermano de Díaz Ayuso en un contrato para el suministro de mascarillas.

«Es un importe lo suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias», deslizó Casado, en su primera entrevista tras estallar la polémica que ha sumido al partido en una de sus peores crisis.

Hasta ahora, Génova no ha aportado ninguna prueba de la presunta comisión. Díaz Ayuso reveló horas más tarde que su hermano habría cobrado 55.850 euros por el polémico contrato de las mascarillas, pero no en concepto de «comisión», aseguró, sino por «las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid». La dirigente regional reconoció que había otras tres facturas con la empresa, pero que «no tienen relación con la Comunidad de Madrid».

Aguirre ha advertido de que ésta es la crisis más grave que ha conocido nunca el partido y ha asegurado que a Ayuso «le están buscando todo lo que pueden» y que «desgraciadamente han encontrado la ayuda» de algunos integrantes del PP. Por otro lado, la ex dirigente popular ha descartado que, ante esta situación, la presidenta madrileña se integre en otra formación política que no sea el PP o que haya una escisión en el seno del partido.

En esta línea, ha sostenido que el candidato del PP a las próximas elecciones nacionales «será quien decida el Congreso Nacional del PP», que se tiene que celebrar en julio según el calendario previsto por Génova. En este contexto, ha acusado textualmente a García Egea de contravenir la ley de partidos políticos y los estatutos por querer aplazar el cónclave de Madrid.

Sobre la posibilidad de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tome las riendas del PP, como se reclama desde algunos sectores del partido, ha recordado las palabras del dirigente gallego pidiendo que Casado se siente con Ayuso para solucionar la crisis.

Aguirre ha destacado que con Ayuso tiene «muy buena relación» y ha reconocido que con Casado no ha hablado de la polémica.»Yo le tengo lealtad y creo que eso es decir lo que se piensa», ha considerado. Según la ex dirigente popular, el líder del PP no le ha respondido al último mensaje que le envió.