La agencia Efe ha copiado este viernes sin citar la exclusiva de OKDIARIO sobre la prevaricación en el enchufe de Paco Salazar, ex diputado del PSOE acusado de acoso sexual, en el Ayuntamiento sevillano de Dos Hermanas, donde estuvo cinco años cobrando un sueldo de unos 2.000 euros.

OKDIARIO ha publicado su exclusiva a las 5:40, cuatro horas antes que la agencia pública de noticias. Previamente, El Español y El Mundo también han copiado sin citar la portada de este diario con la exclusiva de los correos que incriminan a Begoña Gómez.

Tal y como ha informado este diario, la magistrada María del Valle Rivera Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Dos Hermanas, ha dictaminado en un auto dictado el pasado 22 de junio que hubo prevaricación administrativa en la contratación en julio de 2012 de Salazar en este consistorio como empleado público, en calidad de técnico municipal.

Entonces, Dos Hermanas, feudo socialista por excelencia en Andalucía, estaba regido por Francisco Toscano Sánchez, considerado el «padre político» de Pedro Sánchez y alcalde de esta ciudad sevillana durante 39 años, de 1983 a 2022. La selección de Salazar fue aprobada por la Junta de Gobierno Local, por unanimidad.

De esta forma, la magistrada ha dado la razón a Vox, que se querelló contra Toscano y Salazar en junio de 2025.

Paco Salazar estuvo en este ayuntamiento hasta que en junio de 2017 pidió una excedencia forzosa tras ser nombrado secretario de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Posteriormente, en 2019, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo llevó a La Moncloa como asesor.

No hubo proceso de selección

La magistrada destaca en el auto que en la contratación de Salazar se prescindió de los trámites esenciales del procedimiento de selección, al «no haberse convocado un proceso que observara los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección», lo que «desembocó en un resultado injusto, al no permitir la participación de otros candidatos, quizás, más aptos para el puesto ofrecido».

Y por «no haberse articulado el mismo por los cauces legales pertinentes», a través de una oferta de empleo pública.

«Con tal decisión, se materializó la voluntad particular y contraria a Derecho del señor Toscano y/o miembros de la Secretaría de Intervención del consistorio y/o componentes de la Junta de Gobierno Local, al ser las personas encargadas de emitir informes previos y dar el visto bueno a los expedientes que, posteriormente, eran elevados a la Junta de Gobierno Local para su aprobación», expone la magistrada.

Y sentencia que esta contratación «fue merecedora de reproche penal». Sin embargo, señala que este delito, castigado con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años, está prescrito, ya que la querella fue presentada habiendo transcurrido más de 13 años desde su presunta comisión y al tener que aplicarse al reo la normativa más favorable. Por ello, acuerda el sobreseimiento y archivo de la causa.

Empleos de lo más variopinto

Según la resolución, Salazar fue seleccionado para ocupar el cargo que hasta la fecha ostentaba otra persona en Dos Hermanas, si bien finalmente «acabó desempeñando funciones de enlace entre el consistorio y las empresas que gestionaban el Gran Hipódromo de Andalucía, así como laborales de mantenimiento y supervisión del hipódromo, y del parking subterráneo del Arenal y el de la Plaza de Abastos».

La juez lo ha determinado así a raíz de lo declarado por testigos y compañeros de Salazar ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Vox respeta la resolución, pero le «sorprenden» los diferentes trabajos que tenía Paco Salazar. «No nos cuadra que la mano derecha del alcalde se dedicara a limpiar las cuadras, por ejemplo», declara a OKDIARIO Fernando Rodríguez Galisteo, miembro del equipo jurídico de VOX y artífice de la querella junto a Marta Castro, vicesecretaria nacional jurídica del partido.

«Gracias a esta querella de Vox se ha podido constatar un caso más de corrupción socialista en Andalucía, de enchufismo, práctica habitual del PSOE durante los 40 años que ha estado gobernando la Junta, y en un feudo socialista como es Dos Hermanas», señala Galisteo, señalando que en el caso Faffe, donde Vox también está personado, se investiga a 83 personas, todas ellas cargos del PSOE en Andalucía, también por presunto enchufe.

Rodríguez Galisteo destaca que «ccuando Pedro Sánchez fue defenestrado en el PSOE en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba, y se volvió a presentar a las elecciones a secretario general compitiendo con Susana Díaz, el máximo valedor y padre político de Sánchez fue el entonces alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano».

«El regidor llevó a Sánchez a hacer un mitin a esta ciudad y empezó a buscarle avales en contra de Susana Díaz, heredera de Chaves y Griñán. Cuando Pedro Sánchez, con la ayuda de Toscano, ganó, la mano derecha que tenía Toscano en el ayuntamiento era Salazar. Y Toscano, como premio, le mandó a su hombre de confianza a Ferraz y lo convirtió en mano derecha de Sánchez», apunta Rodríguez, indicando que desde entonces «Salazar es la persona que hace de enlace entre Toscano y Sánchez».