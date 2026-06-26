‘El Español’ y ‘El Mundo’ copian sin citar la portada de OKDIARIO con la exclusiva de los correos que incriminan a Begoña Gómez

El periódico El Español, dirigido por Pedro J. Ramírez, ha plagiado la exclusiva con la que OKDIARIO ha abierto hoy su portada: Los mails que prueban que el Gobierno amañó contratos por 8 millones a Barrabés avalados por Begoña: «Las otras ofertas han de bajar, sí o sí». El digital de Pedro J. ha publicado horas después, sin citar, una información con un titular prácticamente idéntico: Los correos que prueban el amaño de las adjudicaciones a Barrabés que avaló Begoña: «Hay que bajarles la nota a los otros».

OKDIARIO ha publicado su exclusiva con las pruebas que incriminan a Begoña Gómez a las 05:49 horas, 4 horas antes que el medio de Pedro J. Ramírez, que ha decidido plagiarla usando los mismos correos electrónicos a las 09:49 horas.

Minutos después, ha sido El Mundo, dirigido por Joaquín Manso, el que se ha sumado al plagio a OKDIARIO, publicando a las 10:59 horas la información sobre los correos de Begoña Gómez, sin citar y bajo el titular: Los correos que reflejan los amaños en favor del empresario al que recomendó Begoña Gómez: «Piensa en que Barrabés es la buena y las demás han de bajar sí o sí».

Tal y como ha revelado OKDIARIO, la UCO de la Guardia Civil ha localizado nuevos correos electrónicos corporativos de empleados de la entidad estatal Red.es con las pruebas documentales de una manipulación sistemática de las valoraciones de los contratos de formación digital adjudicados a favor de la empresa del grupo Barrabés, socio de Begoña Gómez. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó cartas de recomendación para apoyar a esta empresa en esta licitación pública.

Los emails, extraídos de las cuentas Office 365 de 13 empleados del organismo público, revelan que las notas no eran el resultado de un análisis objetivo, sino que se fijaban de antemano y los textos se adaptaban después para justificarlas, en contratos que sumaban más de ocho millones de euros financiados con fondos europeos.

El atestado analiza las comunicaciones internas de Red.es durante la tramitación de los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED, adjudicados a la Unión Temporal de Empresas formada por Innova Next SL —empresa del grupo Barrabés— y The Valley Business School.

De igual manera, se describe un proceso de valoración articulado en torno a tres escalones jerárquicos dentro de la Dirección de Economía Digital de Red.es. En la cúspide figuran Luis Prieto, director de Economía Digital y firmante de los informes definitivos, y José Ignacio Sánchez, su director adjunto. Por debajo, un primer escalón de supervisión formado por tres mujeres que coordinaban el trabajo de las evaluadoras de base.

Los correos muestran que la predilección por la UTE Barrabés-The Valley se manifestó desde el inicio del proceso.

El atestado también ha destapado una presunta irregularidad en la adjudicación de un tercer contrato, el expediente 044/20-ED, relativo al servicio Acelera Pyme, adjudicado a una UTE formada por Innova Next y KPMG por 4.053.500 euros.

Según el informe policial, el evaluador propuso por correo electrónico el 30 de diciembre de 2020 enmascarar en el informe de valoración que la UTE adjudicataria no había incluido un libro blanco exigido expresamente en los pliegos: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco como tal».