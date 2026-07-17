Hoy, 17 de julio de 2026, en buena parte de la provincia de Barcelona predominará un cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas en el litoral por la mañana y al atardecer. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, aunque en el interior se alcanzarán valores notablemente altos. Un viento flojo de dirección variable soplará, con intervalos moderados de componente sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 17 de julio

Barcelona: cielo con nubes y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lento al inicio de esta jornada, donde las nubes jugarán a ocultar al sol en un suave vaivén. La temperatura mínima rondará los 26 grados y a medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 31, aunque la sensación térmica superará levemente esta cifra, dejando un ambiente cálido y agradable. La brisa del sureste soplará a unos 15 km/h, aportando frescura sin causar molestias.

A primera hora, no se espera lluvia, permitiendo disfrutar de la luz que se desliza a través de las nubes. Ya por la tarde, el cielo se despejará aún más, dando paso a un caluroso cierre de jornada con temperaturas que rondarán los 28 grados. La humedad, aunque variable, se sentirá algo cargada por momentos, pero no será suficiente para empañar el encanto del atardecer, que iluminará la ciudad hasta las 21:21. La invitación es a salir y disfrutar de este espléndido día barcelonés.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y brisa intensa

Una brisa intensa recorre las calles de L’Hospitalet de Llobregat, mientras las nubes grises se acumulan en el cielo, prometiendo un día marcado por la inestabilidad. La mañana arranca con temperaturas frescas que rondan los 26°C y una humedad que se siente más elevada, dejando entrever las sorpresas que depara la jornada.

A medida que avanza la tarde, se espera el viento soplando del sureste a unos 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el aire puede volverse pesado con una humedad que alcanzará el 85%. Para quienes salen de casa, mejor llevar paraguas; no será un día cualquiera.

Cielo despejado y brisa suave en Badalona

El tiempo en Badalona se presenta bastante agradable esta jornada. Al amanecer, el cielo lucirá despejado, ofreciendo un hermoso espectáculo con la salida del sol a las 06:32. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C y 31°C durante el día y aunque la sensación térmica podría alcanzar los 34°C, la mañana promete ser fresca con una temperatura de 26°C. Además, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 28°C, creando un ambiente caluroso pero soportable. La brisa suave del SE, que alcanzará los 15 km/h, ofrecerá un alivio en estas condiciones. La jornada se despedirá con un hermoso atardecer a las 21:21, brindando más de 14 horas de luz para disfrutar al máximo.

Ambiente templado y cielo despejado en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un ambiente templado y un cielo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 24 grados, mientras que por la tarde se pueden alcanzar hasta 35 grados. Aunque hay una ligera probabilidad de lluvia en la tarde-noche, el viento soplará suave, sin causar molestias.

Un día así es ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables y una brisa suave invitan a tomarse un tiempo para relajarse en los parques o simplemente recorrer las calles en buena compañía.