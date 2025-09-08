La AEMET activa la alerta roja por lo que llega en unas horas a España: alarma máxima por lluvias muy fuertes

La Aemet y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias han alertado este lunes por la creciente inestabilidad climática que se acerca al área mediterránea, especialmente a Cataluña y a la Comunidad Valenciana, y a las islas Baleares para los próximos días. Protección Civil ha recomendado extremar las precauciones al conducir ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha enviado un aviso ante la previsión de que «una vaguada atlántica recorrerá la Península y Baleares desde hoy hasta este miércoles por la mañana, originando una creciente inestabilidad en el área mediterránea». La Agencia ha informado de que se están formando un seno de baja presiones entre el litoral sureste peninsular y las islas Baleares que inducirá un flujo húmedo del este sobre el área mediterránea.

Según el aviso de la Aemet, la alta presencia de humedad en niveles bajos junto con la inestabilidad térmica y dinámica propiciarán la formación de chubascos y tormentas intensas en zonas del tercio oriental peninsular y en las islas. Para este lunes se espera que las lluvias afecten a varias zonas del tercio oriental, con intensidad fuerte o muy fuerte, incluso torrencial.

El sur de Tarragona apunta a ser la zona más afectada por las lluvias, donde se podrían llegar a acumular 90 milímetros en una hora, según ha asegurado la Aemet. La Agencia ha elevado la alerta de naranja a roja en la provincia por la amenaza de fuertes lluvias. La Aemet señala que el aviso rojo por «lluvias de intensidad torrencial» estará activo, en principio, entre las 15:00 y las 21:00 horas del lunes. Durante ese plazo se pueden dar inundaciones y crecidas repentinas en la zona, por lo que se pide precaución a los ciudadanos.

La Aemet también ha previsto acumulaciones de 60 a 80 mm en tres y seis horas, que podrían duplicarse en el norte de Castellón y en Tarragona, y apunta que las tormentas irán acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, principalmente en el entorno del sur de Valencia y el norte de Alicante, así como en el sur de Tarragona, donde el granizo podrías ser grande (superior a 2 cm). Las lluvias también podrían afectar durante la tarde del lunes, con intensidad fuerte, al interior y norte de Mallorca.

La Aemet espera que la vaguada avance hacia el este el martes, la inestabilidad se mantendrán en el tercio oriental peninsular y aumentará de forma notable en Baleares. También se prevén chubascos y tormentas en el tercio oriental, que afectarán de forma generalizada al archipiélago. La Agencia de Meteorología apunta a que la inestabilidad disminuirá el miércoles, aunque persistirán las lluvias y las tormentas fuertes en Baleares y, con menor probabilidad, en el litoral mediterráneo peninsular.