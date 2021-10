Los abogados de Podemos transgredieron los límites del respeto durante la declaración de la ex responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona, en el caso Niñera. La extrema hostilidad de los letrados de Podemos se apoderó de la sala de vistas. Se mostraron agresivos ante el instructor llegando incluso a ser irrespetuosos con el juez. Uno de los abogados del partido fundado por Pablo Iglesias alzó la voz y se impuso al magistrado José María Escribano, «¡Señoría, estoy hablando yo!», gritó. También ordenando al titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid que mandara a callar a la testigo.

El primer incidente se produjo cuando la defensa del tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, increpó a la testigo por no haber denunciado los hechos –ahora investigados– un año antes, cuando el letrado José Manuel Calvente interpuso una denuncia contra Podemos por presunta financiación ilegal ante la Guardia Civil.

Carmona explicó al abogado podemita Raúl Maíllo que en aquel momento estaba de baja por enfermedad y que su médico le había recomendado no adentrarse en una vorágine judicial. Maíllo le reprochó: «¿No pudo denunciar estos hechos irregulares pero sí demandar a Podemos por despido improcedente?». Carmona afeó esta pregunta «totalmente injustificada» y explicó que su demanda no la redactó ella, sino su abogado. El juez intervino: «No responda. Esta pregunta no se admite. Esta pregunta queda fuera de los límites del presente procedimiento». Pero Maíllo, no contento, replicó al juez.

El ambiente comenzó a cargarse en la sala y Carmona, muy molesta con la actitud del abogado del tesorero de Podemos, repitió: «Mi denuncia la redactó mi abogado». En ese momento, los letrados de Podemos comenzaron una acalorada discusión inédita en una sede judicial. OKDIARIO reproduce un fragmento de la declaración de Mónica Carmona.

– Raúl Maíllo: Perdone, señoría, ya si le puede responder… (haciendo alusión a que el juez reprenda a la testigo).

– Juez: Haga la pregunta.

– Raúl Maíllo: No, ¡que se calle!. Yo no le voy a hacer la pregunta. ¡Mandela usted a callar!

– Juez: Haga usted la pregunta.

– Raúl Maíllo: Ella ha respondido sin dejarme preguntar y eso es injusto.

– Juez: Bueno, haga usted la pregunta.

– Raúl Maíllo: Pero mándela usted a callar la próxima vez, señoría, con todos mis respetos.

Unos minutos después otro letrado de la formación morada se enfrenta al magistrado y le alza la voz: «¡Señoría, estoy hablando!». De nuevo un representante de Podemos protagoniza una escena de bronca en sede judicial. Este periódico reproduce el momento del interrogatorio descrito:

– Juez: Bueno, haga preguntas.

– Abogado de Podemos: Yo hago preguntas, señoría. Pero antes de preguntar le voy a recordar lo que dispone el artículo 710…

– Juez: No, no, no, no, que no le permito… Que tiene que hacer preguntas.

– Abogado de Podemos: Yo pregunto que esta testigo nos diga el origen de la noticia. ¿Cómo lo sabe?

– Juez: Eso ya lo ha contestado anteriormente y ha dicho que «se lo habían dicho».

– Abogado de Podemos: Señoría, le requiero por favor para que exija a la testigo que nos diga el origen de la noticia.

– Juez: Ya ha sido…

– Abogado de Podemos: (levanta la voz al juez) ¡Señoría, estoy hablando!

– Juez: Ya ha sido exigido.

– Abogado de Podemos: El artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

– Juez: Ya ha sido exigido y ya sabe la contestación. ¿Alguna pregunta nueva?

– Abogado de Podemos: Sí, todavía no he hecho ninguna pregunta señoría. No me diga usted que haga una nueva porque no he hecho ninguna.

Fuentes consultadas por OKDIARIO explican que «esta falta de formalismo, impropia de un jurista, denigra y perjudica a la carrera judicial».