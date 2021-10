La abogada purgada de Podemos por denunciar las irregularidades del partido, Mónica Carmona, manifestó al juez del caso Niñera, José María Escribano, que avisó al ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias de que Irene Montero estaba usando como nanny a una miembro de Podemos a la que luego ascendió a asesora ministerial. La denunciante también informó a la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de que Montero también utilizaba a su escolta para labores domésticas. Pero, Belarra le colgó el teléfono porque «estaba muy ocupada».

OKDIARIO ha tenido acceso al vídeo de la declaración de Mónica Carmona ante el juez. En el interrogatorio, la abogada de Prolege –asociación de juristas que ejerce la acusación popular en la causa– preguntó a la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos si informó a algún dirigente del partido sobre las irregularidades que se investigan en este procedimiento. La letrada purgada respondió: «Al cabo de cuatro días la Ejecutiva acordó cesarme y lo puse en conocimiento del entonces secretario general, el señor Pablo Iglesias, antes de enviar el comunicado a todos los miembros del Consejo Estatal».

Añade Carmona: «También intenté contactar con la señora Ione Belarra para contarle no solamente este asunto que es objeto de este procedimiento, sino también de todos. Pero prácticamente me dijo que en ese momento no me podía atender y me colgó el teléfono». Finalmente, explica, que «posteriormente todos los miembros del Consejo Ciudadano Estatal por unanimidad acordaron mi cese, a pesar de que muchos sabían que era cierto lo que yo estaba diciendo, y a otros les resultó indiferente. Y esto es lo que sucedió».

Las dos personas que decidieron silenciar a Carmona forman parte de la vida personal y profesional de Irene Montero. Pablo Iglesias es su pareja y padre de sus tres hijos y Belarra es amiga íntima de la ministra, motivo por el cual ambos dirigentes decidieron destituir a la entonces abogada de Podemos, según fuentes consultadas.

Irregularidades

Mónica Carmona aclaró en sede judicial todas las dudas sobre dos presuntos casos de corrupción que señalan a Irene Montero: el caso Niñera y el escoltagate. Por un lado, se investiga el uso que la ministra de Igualdad hace de Teresa Arévalo como cuidadora de su hija mientras desempeñaba cargos de responsabilidad en Podemos y ahora como asesora ministerial.

Por el otro, en el escoltagate se investiga el también uso irregular de la escolta de la ministra podemita. Pablo Iglesias y Montero ordenaron a esta empleada de Seguridad realizar labores de recadera, mecánica, jardinera y chófer de la familia. El juez ha citado a la ex escolta, Elena González, para que declare como testigo el próximo día 3 de noviembre.