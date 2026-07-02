El abogado de Vito Quiles denuncia que el Juzgado de Instrucción rechazó su comparecencia voluntaria y mantiene la orden de detención

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina compareció este jueves personalmente en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid con el objetivo de personarse en la causa seguida contra su cliente, el periodista Vito Quiles, después de conocer a través de distintos medios de comunicación la existencia de una presunta orden de búsqueda, detención y puesta a disposición judicial.

Según explica la defensa, hasta ese momento no habían tenido conocimiento formal de la existencia del procedimiento. Aunque, según fuentes judiciales, Vito Quiles habría sido citado en varias ocasiones, Ospina niega que su cliente haya recibido dichas citaciones y afirma que esa información no se corresponde con la realidad conocida por la defensa.

Tras conocer la existencia de la orden, el despacho presentó un escrito de personación con abogado y procurador solicitando que se tuviera por comparecido al investigado, se dejara sin efecto la orden de búsqueda y se facilitara traslado íntegro del procedimiento para ejercer su derecho de defensa.

Posteriormente, un compañero del despacho acudió al Juzgado de Instrucción nº 32 para interesarse por la tramitación del escrito. Según la versión de la defensa, desde el órgano judicial se le indicó que no se aceptaría una comparecencia voluntaria de Vito Quiles y que, si acudía al juzgado, sería detenido.

Ante esa respuesta, Juan Gonzalo Ospina se desplazó personalmente durante la tarde a los juzgados de Plaza de Castilla acompañado por la también abogada Beatriz Uriarte. Ambos solicitaron entrevistarse con el letrado de la Administración de Justicia del juzgado para reiterar la voluntad de que su cliente compareciera de forma voluntaria, asistido por abogado y procurador.

Siempre según el relato de la defensa, el letrado de la Administración de Justicia les manifestó expresamente que, si Vito Quiles se presentaba en el juzgado, sería detenido. Ospina solicitó entonces que se permitiera formalizar la comparecencia voluntaria o, al menos, que se le informara por qué se rechazaba dicha posibilidad. Afirma que la respuesta volvió a ser negativa.

El penalista regresó hasta en tres ocasiones al órgano judicial. Según sostiene, en la última de ellas una funcionaria le trasladó que, por indicación expresa de la magistrada instructora, si Vito Quiles comparecía en la sede judicial se avisaría a la Policía Judicial para proceder a su detención.

Para Ospina, esta actuación resulta absolutamente irregular y contraria al espíritu de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al entender que un investigado puede ponerse voluntariamente a disposición del órgano judicial asistido por abogado y procurador, permitiendo al juez valorar si procede mantener o dejar sin efecto una eventual orden de búsqueda y detención.

La defensa subraya además que el procedimiento tendría su origen en un presunto delito de calumnias, castigado con pena de multa, circunstancia que, a juicio del letrado, hace aún más difícil comprender la negativa a aceptar la comparecencia voluntaria de su cliente.

En declaraciones realizadas posteriormente en LaSexta, Ospina anunció que estudia las acciones legales que puedan corresponder frente a lo sucedido. Según afirmó, si se confirmaran los hechos denunciados, podrían existir actuaciones contrarias a Derecho e, incluso, analizarse la eventual relevancia penal de las mismas.

Por el momento, queda pendiente conocer los próximos pasos procesales tanto del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid como de la defensa de Vito Quiles, que mantiene su disposición a colaborar con la Justicia y a comparecer voluntariamente ante la autoridad judicial.