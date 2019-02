El PSOE no ha tardado ni un minuto en reaccionar al rechazo a los Presupuestos de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

De inmediato, tras conocerse la votación, los socialistas han lanzado su campaña electoral a través de las redes sociales, con un mensaje claro: culpabilizar a todos los que han votado ‘no’ a las cuentas, entre ellos los partidos independentistas, del rechazo al Estado del Bienestar y a “dignificar las clases medias y trabajadoras”.

Han votado NO.

NO ❌ A mejorar la vida de las personas y devolver derechos

NO ❌ A fortalecer el Estado del Bienestar

NO ❌ A cerrar las brechas social, de género e intergeneracional

NO ❌ A dignificar a las clases medias y trabajadoras

Ahora, que lo expliquen.#VotanNO pic.twitter.com/In6nVpykK0

— PSOE (@PSOE) February 13, 2019