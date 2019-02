El Ayuntamiento de El Escorial favorable a paralizar la exhumación mientras no haya resolución judicial

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial -que gobierna la plataforma 'Vecinos por San Lorenzo' con el apoyo, entre otros, de PSOE, Podemos y Ciudadanos- se reconoce "colapsado"por los recursos que una veintena de ciudadanos han interpuesto, por vía judicial y administrativa, contra su decisión de autorizar la licencia de obra menor para la exhumación de los restos de Franco.

Así lo admitió la secretaria municipal en el transcurso del último pleno celebrado en la localidad madrileña, en el que informó de que las numerosas demandas contenciosas presentadas por particulares contra la exhumación de Franco, en el ejercicio de su derecho de acción pública, en diferentes juzgados están “colapsando” el normal funcionamiento del ente municipal.

Desde el Ayuntamiento aseguran que sus competencias en el procedimiento de exhumación se reducen al aspecto meramente urbanístico, dado que el Valle de los Caídos pertenece a su término municipal. Aunque afirman que, por su parte, “no hay ningún problema en que se suspenda hasta que el procedimiento se resuelva en los juzgados”.

Asimismo, la secretaria lamentó que los funcionarios se encuentren exclusivamente dedicados a contestar “individualizadamente y por separado” cada uno de los requerimientos judiciales recibidos para aportar los detalles de su intervención en el expediente. Por lo que, confirmó, están tratando de que se produzca la acumulación de la causa en un único juzgado.

La secretaria municipal asegura que los funcionarios están “colapsados” por los 15 recursos judiciales contra la exhumación

El Ayuntamiento se ha mostrado favorable a la intervención en la Basílica de Cuelgamuros para la retirada de los restos de Franco y a su consideración de obra menor, como determinó Patrimonio Nacional. El Consistorio adaptó a esa condición los requisitos urbanísticos exigibles para la concesión de la correspondiente “licencia de obra”.

No obstante, en la misma sesión, la secretaria municipal admite que, para su valoración, el técnico municipal “se ha basado única y exclusivamente en la documentación enviada por Patrimonio Nacional” y afirmó que “si esa documentación es verídica, que así lo creemos, porque ha sido elaborada por unos técnicos” entonces todo sería ajustado a derecho.

Por su parte, desde el Ayuntamiento ya han emplazando al Ministerio, que no figura en ninguna de las demandas registradas, para que se persone como parte interesada en el procedimiento “por si tienen que presentar alguna alegación al respecto” dado que su presencia en el mismo sería lo más razonable dado que dicha institución “ha sido la que ha iniciado la causa de oficio”.

Irregularidades

Las irregularidades denunciadas en el procedimiento llevaron a los nietos del dictador a solicitar un informe de dos arquitectos superiores que advierte de los graves riesgos de “seguridad y salubridad” que supone tratar la exhumación como una obra menor, como es intención del Gobierno de Sánchez.

La familia Franco denunció que dicha calificación no se ajustaba a la normativa urbanística vigente, ni a la especial consideración del conjunto histórico-arquitectónico en el que se encuentra la tumba del dictador, y sobre el que pesa un régimen especial de protección global. Hasta el momento, 10 vecinos, en sede judicial y unos 5 más, ante el propio ente municipal, han interpuesto recursos orientados a revocar los efectos de dicho acto administrativo.

Espacio protegido

El Ayuntamiento de El Escorial remitió al Ministerio de Justicia, el pasado mes de diciembre, un informe no vinculante para la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Dicho documento no cumple varios de los requisitos establecidos por la legislación urbanística para la ejecución de las obras y actuaciones necesarias.

Según el Catálogo de bienes protegidos del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Valle de los Caídos tiene reconocido, en la Ficha urbanística I-40, un grado de protección integral global que limita las intervenciones en el conjunto monumental “únicamente” a permisos para “obras de rehabilitación y mantenimiento, siendo necesario para el resto de las obras la elaboración de un Plan Especial que valore el impacto de las obras e instalaciones que se pretendan; el citado Plan Especial podrá contemplar actividades no ligadas al medio natural las cuales no podrán localizarse de no aprobarse éste”.