Últimas noticias de hoy, sábado 2 de febrero de 2019, en España

La actualidad de este sábado 2 de febrero de 2019 pasa por la huida de jefes chavistas de Venezuela robando las reservas de oro del país, la sociedad destapada por OKDIARIO del candidato de Pedro Sánchez al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández; o la situación de Eduardo Zaplana, a quien la juez se niega a dejar en libertad a pesar de su extrema gravedad.

El presidente del Supremo venezolano desvela que jefes chavistas abandonan el país con lingotes de oro

La salida sucede justo en los días previos a que el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo sea ya muy amplia en el ámbito internacional. El propio Pedro Sánchez se prepara ya para reconocer a Guaidó y desde la OEA y EEUU han reafirmado su compromiso de defensa del pueblo venezolano frente al dictador Maduro.

Pence subraya que “no es momento para el diálogo, es momento para la acción” en Venezuela

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha subrayado este viernes que “no es momento para el diálogo, es momento para la acción” en la crisis en Venezuela, al tiempo que ha reiterado su respaldo a Juan Guaidó, quien la semana pasada se autoproclamó “presidente encargado” del país.

Esta es la finca de 4.000 m2 que Pepu Hernández cargó a su sociedad para “dar conferencias”

OKDIARIO se ha trasladado hasta la finca que Pepu Hernández compró con su sociedad para dar charlas y conferencias deportivas. Sin embargo, su verdadero uso es particular. Se trata de un terreno de 4.000 metros de extensión sobre el que en su día se edificó una casa hoy inhabitable y con los muros totalmente derruidos.

Sánchez también plagió en ‘su’ tesis un informe de la Oficina Económica de Zapatero de 2010

El hoy jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, copió en su polémica tesis doctoral un fragmento del informe de 2010 de la Oficina Económica del presidente Zapatero, entonces dirigida por Javier Vallés, otro colaborador del ex ministro Miguel Sebastián. Este plagio, desconocido hasta ahora, es uno más de los identificados por el espacio colaborativo online SánchezPlag, creado a semejanza de las wikis alemanas que provocaron la dimisión de dos ministros y otras personalidades del país germano.

Los responsables del escándalo socialista de Feval en la Extremadura de Vara entran en prisión

Los dos responsables de las finanzas de Feval y la Orquesta de Extremadura se encuentran ya en prisión. Se trata de dos de los grandes escándalos públicos en la Extremadura socialista de Fernández Vara.

En concreto, han entrado ya en la cárcel el ex administrador general de Feval, Juan Francisco Cerrato, y el ex gerente de la Orquesta de Extremadura (OEx), Pedro Salguero. Ambos cumplen ya sus respectivas condenas en el centro penitenciario de Badajoz.

La juez deja a Zaplana pasear por el hospital tras denunciar OKDIARIO su reclusión en la habitación

“Señor Zaplana, me ha llamado mi jefe para decirme que usted puede salir a pasear cuando quiera”. Con estas humanas palabras se dirigió uno de los agentes de policía que custodian la habitación donde se encuentra ingresado el ex presidente de la Generalitat en el hospital La Fe de Valencia. El mismo día que OKDIARIO reveló que la juez que investiga el ‘caso Erial’, Isabel Rodríguez, había transmitido al personal sanitario que Eduardo Zaplana tenía terminantemente prohibido salir de su habitación, ni siquiera para realizar el ejercicio físico prescrito por el médico, un agente que custodia al ex presidente de la Generalitat le comunicó que acababa de ser autorizado para dejarle abandonar la habitación cuando lo deseara.