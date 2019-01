IU Asturias pide a Llamazares que renuncie a Actúa si quiere ser su candidato

IU concurrirá en las elecciones autonómicas en el Principado como "Asturias por la Izquierda" en coalición con Izquierda Asturiana y emplazará a su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, a no competir electoralmente desde Actúa con la coalición si aspira a repetir como cabeza de lista.

La decisión de conformar dicha coalición será trasladada a la Comisión Colegiada y a la Coordinadora, que se reunirán el lunes y el jueves de la próxima semana, que aprobarán también la convocatoria de primarias para conformar la candidatura autonómica, que se celebrarán en febrero.

De cara a dichas primarias “quien forme parte de la candidatura no podrá militar en otro partido que compita electoralmente con IU”, ha advertido hoy el coordinador de IU Asturias, Ramón Argüelles, durante la rueda de prensa en la que ha presentado la nueva coalición electoral.

Tras el expediente abierto por la dirección federal a Llamazares -dispuesto a dar un paso atrás para evitar la intervención de IU de Asturias-, Argüelles ha señalado que está convocado a explicar su postura ante los órganos de dirección dado que su compromiso de no competir con la coalición en Asturias en las próximas elecciones -municipales, autonómicas y europeas- “no es suficiente”.

“No podemos estar sorbiendo y soplando a la vez. No me gustaría que un partido que compitiese con IU venga avalado por Alberto Garzón”, ha subrayado tras señalar que, pese al rechazo de la militancia asturiana a confluir con Podemos como pide la dirección federal, no impide que siga buscando “aliados por el camino”.

De ahí ha surgido el acuerdo con Izquierda Asturiana, una formación minoritaria con la que la coalición ya tiene acuerdos en concejos como Mieres, para conformar una candidatura “útil y práctica” para evitar que en el Principado gobierne la derecha.

Tras defender que la colaboración de IU con el PSOE en Asturias ha dado resultados como el salario social, Argüelles ha alertado de que ahora no se plantea sólo la necesidad de oponerse “a la derecha clásica” ya representada en la Junta sino a una extrema derecha “que empieza a aparecer y que pone en riesgo las conquistas sociales”.