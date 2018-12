Imbroda advierte que “la voy a liar” si Sánchez le “quita” 300 millones “para dárselos a los separatistas”

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha advertido al Gobierno de la Nación que la va "a liar" si no incluye en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 la partida de 300 millones de euros para la ampliación del Puerto melillense que ya estaba fijada por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, y afirma que sospecha que "ese dinero irá separatistas de Cataluña".

En declaraciones a los periodistas, Juan José Imbroda ha manifestado que “a estas alturas otros años se conocía a qué se destinaban los PGE” y ha reconocido que “lo que ya estoy escuchando es que nos quitan los 300 millones del puerto y le voy a montar una pájara al Gobierno central y al PSOE en todos sitios si eso es así”.

“Me parece que esos 300 millones de euros van al gobierno separatista catalán y me parece que los tiros van por ahí, lo que sería indignante” ha señalado el también senador del PP, quien ha añadido que “si yo fuera aquí del PSOE y me hacen eso, cierro la puerta y me voy”.

La primera autoridad melillense ha asegurado que si se confirman sus sospechas hará “una lucha donde sea, en Madrid, aquí o dónde sea, porque eso es un palo extraordinario para la economía de la ciudad y el futuro”. “Me espero lo peor pero se la vamos a liar”, ha concluido Imbroda.