Inda: “La libertad de expresión tiene su límite, no se puede hacer humor de maltratos, peredastia…”

El director de OKDIARIO aseguró, en relación al caso Dani Mateo, que “no hay delito de incitación al odio: lo que sí hay es un delito de ultraje a la bandera, algo que figura en el Código Penal y que está sancionado con una multa”.

Explicó Eduardo Inda que “ningún derecho, como el de libertad de expresión, es absoluto, todos tienen sus límites como es lógico y natural. También es evidente que no podemos comparar lo que ha hecho Dani Mateo con lo que hizo Valtonyc, que pedía poner bombas en los bajos del coche de Patxi López, poner bombas a Montoro, a Cospedal…

Hay mucha valentía a la hora de ensañarse con los símbolos nacionales, me pregunto si harían el mismo sketch con la bandera del Estado Islámico…

De todo no se pueden hacer bromas: del maltrato a mujeres no se puede hacer humor, no se puede hacer humor antisemita, no se puede hacer de la peredastia, o sobre las personas que tienen orientaciones sexuales a la de uno…