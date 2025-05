Buckingham Palace reacciona: el movimiento de Carlos III tras la entrevista bomba del príncipe Harry

El príncipe Harry ha clamado por una reconciliación familiar en una entrevista que ha puesto patas arriba a la opinión pública británica, después de conocerse que ha perdido el recurso para mantener su escolta en el Reino Unido. Más allá de su intención de acercamiento, el hijo menor del rey Carlos III también ha sido crítico con el entorno del monarca británico que, según él, está propiciando más aún la distancia entre ellos.

Sólo unas horas después de emitirse el documento audiovisual del príncipe Harry, y mientras todos los medios internacionales se siguen haciendo eco y analizan una por una sus palabras, se ha producido un destacado movimiento por parte del palacio de Buckingham. Un comunicado que muchos ya entienden como una reacción a la rama de olivo tendida por el duque de Sussex y también como una nueva batida de ataques a La Firma. Así, según se ha hecho público por diversos medios del país, un portavoz del Palacio ha realizado un escueto, pero contundente comunicado, tras el fallo que deja clara la postura de la Casa Real a este respecto: «Todos estos temas ha sido examinados repetida y meticulosamente por los tribunales y en cada ocasión se ha llegado a la misma conclusión».

La reacción más esperada

El rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Sin entrar a valorar el puente tendido por parte de Harry a la Familia Real británica, y más en concreto al rey Carlos III, las fuentes oficiales manifiestan de este modo su postura inamovible en la batalla que el menor de los hijos del regente mantenía en lo referente a la situación de su seguridad y la de su familia en Gran Bretaña. Declaraciones que se producen después de que, Sir Geoffrey Vos, el segundo juez más importante de Inglaterra, dictara su posición ante la queja del príncipe Harry asegurado que esta reclamación no se había «traducido en un argumento legal» a tener en cuenta por la Corte.

No sólo eso, la máxima autoridad judicial aseveró en sus conclusiones que la reacción de la Casa Real había sido «predecible y sensata» a la separación familiar propiciada por los duques de Sussex (lo que los medios de comunicación acuñaron como el Megxit) cuando dejó de ser un miembro de la realeza de alto rango y abandonó Gran Bretaña.

El príncipe Harry con su padre, el rey Carlos III. (Foto: Gtres)

Este fallo y la reacción de Harry al mismo han pasado, sin embargo, a un segundo plano tras las potentes afirmaciones personales del hermano menor del príncipe de Gales. El marido de Meghan Markle ha dado un paso al frente dejando atrás este fracaso en los tribunales, asegurando que quiere «reconciliarse» con la familia real y lamentando estar separado de su padre: «Él no quiere hablar conmigo por cuestiones de seguridad».

El perdón del príncipe Harry

Imagen del proceso judicial. (Foto: BBC)

Poniendo el relieve que no sabe cuánto tiempo de vida le queda al Rey de Inglaterra, el príncipe Harry ha asegurado haber perdonado la actitud de su padre que un día le llevaron a separarse de él: «Por supuesto, algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro, por supuesto que nunca me perdonarán muchas cosas. Pero sí, me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando, como dije, la vida es preciosa. No sé cuánto tiempo le queda a mi padre; no me habla por el tema de la seguridad, pero sería bueno reconciliarnos».

Ahora sólo queda que, más allá de la declaración institucional que han realizado las fuentes de Palacio, llegue la reacción más personal por parte del Rey Carlos III como padre. ¿Cogerá el guante el padre del príncipe Harry?