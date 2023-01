El príncipe Harry advierte sobre la posibilidad de publicar un segundo libro

Spare no parece ser suficiente. Tampoco su entrevista con Oprah Winfrey, el pódcast que ha firmado con Spotify su mujer, o su reciente serie en Netflix. Tan solo cinco días después de que vieran la luz las memorias del Príncipe Enrique (38), el duque de Sussex ha advertido sobre la posibilidad de publicar un segundo libro y seguir revelando las intimidades de su familia. Ha sido durante una entrevista al periódico británico The Telegraph publicada este sábado, donde el hijo de la Princesa Diana de Gales ha asegurado que existe material suficiente para hacer tambalear de nuevo los cimientos de la Casa Real británica. «Tengo material suficiente. El primer borrador fue diferente. Eran 800 páginas, y ahora se han reducido a 400 páginas. Podrían haber sido dos libros, por así decirlo. Y lo difícil fue quitar cosas».

Según ha desvelado él mismo, al parecer, decidió omitir varias informaciones porque «le preocupaba que su padre y su hermano no le perdonaran nunca». Concretamente, datos acerca de sucesos entre los dos hermanos, más allá del ataque físico que Harry cuenta que sufrió por parte de su hermano cuando la relación entre ambos se tambaleaba a causa de su matrimonio con Meghan Markle. «Lo más difícil fue quitar cosas. Hay cosas que han pasado, especialmente entre mi hermano y yo, y hasta cierto punto entre mi padre y yo, que no quiero que el mundo sepa. Porque creo que nunca me perdonarían».

En la misma entrevista, el menor de los dos hijos del Rey Carlos III (74) del Reino Unido ha confesado que sabía que «lo iban a destrozar» por la inclusión de ciertos miembros de su familia en el libro. Asimismo, se ha referido a los hijos de Guillermo (40) y la Princesa Catalina (41), George (9), Charlotte (7) y Louis (4). «Sé qué de esos tres niños, al menos uno terminará como yo, siendo el repuesto. Y eso me duele y me preocupa».

Un hecho que aparece perfectamente reflejado en las páginas de Spare, cuando Enrique se refiere a las palabras del Príncipe Carlos a Diana de Gales nada más nacer él: «Ahora me has dado un heredero y un repuesto. Mi trabajo está hecho».

Lejos de avivar la polémica Enrique ha expresado su voluntad de «salvar a la monarquía a largo plazo», que actualmente ve llena de «irregularidades». «Soy alguien a quién le gusta arreglar las cosas. Si veo irregularidades y un patrón de comportamiento que daña a las personas haré todo lo posible para tratar de cambiarlo. No se trata de intentar hundir a la monarquía, sino de salvarla de sí misma. Si solo el diez por ciento del escrutinio que tuvimos Meghan y yo se le hubiera puesto a esta institución, no estaríamos con esto en este momento».

En la sombra ya es todo un best seller. En su primer día de ventas en el Reino Unido, se alzó con más de 400.000 copias vendidas, convirtiéndose en el libro de no ficción más vendido, en dicho país, de todos los tiempos.