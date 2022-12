A pocos días de que termine el año y después de que se haya emitido uno de los mensajes de Navidad más contundentes por parte del Rey Felipe VI, la Familia Real se enfrenta a una nueva polémica. Al margen de las últimas noticias en relación con el hijo mayor de la Infanta Elena y su presencia en un altercado en los alrededores de una sala de fiestas de la capital, ahora, una cadena de televisión francesa ha emitido un documental con un contundente título: España: una monarquía al borde del precipicio. Un documental que se enmarca en el espacio dedicado a diferentes familias reales y dinastías de la cadena y que se centra en los secretos y escándalos de los royals. En este caso, los protagonistas son los Borbones.

Ha sido este lunes, 26 de noviembre, en el canal W9, donde se ha emitido este programa especial centrado en los Borbones, que analiza los escándalos y polémicas que han sacudido a la institución en los últimos años y que propiciaron la abdicación de Juan Carlos I en el verano del año 2014. Según apuntan desde el documental, el anterior monarca se volvió tan impopular e inconveniente para la Familia real que tuvo que exiliarse en los Emiratos Árabes Unidos, donde permanece en la actualidad, sin visos de regresar a casa.

Un especial presentado por el periodista Bertrand Deckers, que ha cosechado buenos datos de audiencia, según él mismo ha revelado en su cuenta de Twitter: «Anoche nos acompañaron más de 700.000 personas. Gracias», ha escrito en su perfil, donde ha revelado que el próximo programa centrará su atención en los príncipes de Mónaco, Alberto y Charlene, una pareja en medio de la tormenta.

