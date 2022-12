Los atrevimientos de la Reina Letizia desde que su estilista está de baja

La Reina Letizia (50) sigue acaparando todo tipo de titulares en la crónica social por sus transgresores looks. Especialmente, en los últimos meses, coincidiendo (o no) con la baja por maternidad de su estilista, Eva Fernández (40), que asesora a la monarca desde que ascendió al trono en 2015, pese a que Casa Real confirmara que su marcha no afectaría a los looks de la Reina, que estarían previamente decididos.

Convertida en todo un referente de estilo, la Royal española ha evolucionado, y mucho, su apariencia desde que el entonces Príncipe de Asturias, Felipe VI (54), anunciara su compromiso con la periodista en noviembre de 2003. Si antes apostaba por prendas de colores y estilos clásicos y sobrios, en su mayoría, de firmas como la del diseñador Felipe Varela, ahora la Reina consorte de España apuesta por los escaparates de Mango y Zara, Carolina Herrera, y hasta Temperley London.

Letizia sigue las últimas tendencias y, fiel, eso sí, al refinamiento y sofisticación, se atreve hasta con las transparencias o escotes, y el cuero.

Sin ir más lejos, el pasado 24 de octubre los Reyes presidieron la inauguración de la nueva temporada lírica en el Teatro Real de Madrid. Para la ocasión, Letizia escogió un vestido París en color azul navy de la firma española Miphai, que atrajo todas las miradas de los allí presente por el escote trasero que dejaba entrever una espalda fuerte y definida, fruto de años de deporte. El vestido, liso y raso, tenía un bajo asimétrico terminado en volante.

Tres días después, en su siguiente aparición pública en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias, la monarca se reafirmó en su decisión de presumir de músculos y espalda. En esta ocasión, Letizia apostó por un vestido midi de terciopelo negro y escote Halter adornado con cristales, firmado por la catalana Teresa Helbig (59).

Este diseño se enmarca dentro de la colección otoño-invierno 2022/23 de la diseñadora, inspirada en las legendarias escritoras Sylvia Plath o Virginia Woolf.

Y más aún se habló del look que Letizia llevó el pasado 2 de noviembre para presidir la 22ª edición del Festival de Cine Ópera Prima en Tudela, en homenaje a la figura de Pilar Miró. La mujer de Felipe VI estrenó una falda midi con estampado en tonos blanco y azul, con un agujero ovalado a la altura de la rodilla. El diseño pertenece a una colaboración de H&M y la diseñadora japonesa Yakuso Furuta, de Toga Archives, conocida por crear diseños sin género. La falda tenía un coste de 120 euros.

La Reina Letizia completó su outfit con una sobria camiseta negra de manga larga y unos tacones negros con lazo en la parte delantera, que imitan la piel de cocodrilo, de la firma Magrit.

Más reciente es el look que Doña Letizia lució el pasado 23 de noviembre, cuando presidió la jornada inaugural del 20º aniversario de la Red Local de Oficinas Técnicas Laborales de la Diputación de Barcelona.

La Reina apostó por un total look rojo donde el protagonismo se lo llevaron sus pantalones. Acorde con la nueva tendencias, Letizia visitó la ciudad condal con unos pantalones de cuero firmados por Hugo Boss que combinó con un jersey de cuello redondo y unos zapatos de charol de Lodi.

Esta no era la primera vez que la Reina Letizia apostaba por un look de cuero del mismo color. En su visita oficial a Alemania lució un traje de dos piezas -falda de corte midi y una chaqueta a juego- de la misma firma, y en 2019 lució una falda del mismo material bautizada como Selrita, que después vimos en Meghan Markle (41) para un evento en el castillo de Windsor.