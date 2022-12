Estreno, taconazos y ‘otk’: la Reina Letizia causa sensación en el cierre de la semana

La semana termina de la manera más lluviosa en la capital y en prácticamente todos los puntos de la Península. Pero ni eso ha hecho que la Reina Letizia deje de lado sus quehaceres al frente de la Corona, razón por la que, durante esta misma mañana en torno a las 11:00 horas, la consorte se ha desplazado a la sede de Endesa de la capital para llevar a cabo la reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud.

Como no podía ser de otra manera, y teniendo en cuenta su gran labor como Presidenta de Honor de la organización en cuestión, la esposa de Felipe VI se ha dejado ver de manera puntual en la cita luciendo uno de sus outfits más elegantes y en tendencia hasta la fecha. Para ello, Doña Letizia se ha enfundado en un vestido de estreno en gris y tejido de punto. Un diseño abrigado y cómodo firmado por Adolfo Domínguez, confeccionado con mucho mimo en lana merina y cuello bufanda que está disponible en la web de la firma en cuestión. Además, en la parte inferior, el vestido cuenta con una gran abertura gracias a la que la Reina ha podido lucir sus piernas, aunque no lo suficiente, ya que ha optado por combinarlo con unas botas over the knee. Un calzado con tacón altísimo y fino en color negro bajo el sello de Steve Madden, el cual posee la madre de la Princesa Leonor desde el 2019. No obstante, cabe destacar que, aunque no parece ser una gran fanática de este tipo de botas, también su zapatero cuenta con otras muy similares en color rojo y de Magrit.

En cuanto a los complementos, la nuera de la Reina Sofía ha reciclado un bolso que estrenó justo el año pasado para acudir a una reunión con el Instituto Cervantes en San Sebastián, bajo el sello de la firma vasca Mauska. Por otro lado, cabe destacar que la Reina Letizia no ha querido dar excesivo protagonismo a sus joyas, decantándose por los pendientes Doble Daga de oro blanco y diamantes de Gold & Roses y su inseparable anillo de Karen Hallam, todo ello en perfecta sintonía con una melena desenfadada y ligeramente ondulada, perfecta para las bajas temperaturas y las precipitaciones propias de España en estas fechas.

Con el mediodía a punto de empezar, la esposa del Rey ha ejercido como perfecta presidenta de la reunión del máximo órgano de la Institución Fundación FAD Juventud. Una oportunidad en la que la consorte ha tenido oportunidad de hablar con algunos altos cargos sobre los proyectos en esta área, orientados a mejorar la empleabilidad y niveles educativos de los jóvenes latinoamericanos, prevenir los riesgos sociales a los que deben hacer frente como los consumos de drogas o la violencia juvenil, promover la cultura de paz y fomentar la ciudadanía global.