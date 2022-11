La fiebre por la Selección Española de Fútbol no hace más que aumentar después del ilusionante debut que los chicos de Luis Enrique hicieron en el Mundial de Qatar. El 7-0 ante Costa Rica los coloca como unos de los máximos favoritos para las casas de apuestas a llevarse el codiciado título, pero todavía queda mucho. El equipo nacional tuvo durante el debut el apoyo desde la grada de Felipe VI, que se desplazó sin Letizia, pero que se convirtió en un fantástico talismán. Incluso, no dudó en bajar al vestuario a la conclusión del partido para felicitar personalmente a los héroes del encuentro y, de paso, llevarse una camiseta firmada por todos.

Esta imagen y todas las que el Rey ha dejado en Qatar no hacen más que reafirmar su compromiso con la Selección Española. Recorrerse el mundo para verlos jugar es algo que no le cuesta trabajo porque disfruta mucho en cada uno de los partidos que presencia, ya sea en Sudáfrica, en España o en Qatar. Junto al monarca no estuvo presente la Reina, quien se quedó en nuestro país cumpliendo con sus requisitos, aunque hay quien se atrevió a decir que no viajó en señal de protesta por la vulneración de algunos derechos humanos fundamentales que hace Qatar, sobre todo a las mujeres, un ámbito en el que Letizia está tremendamente comprometida.

Su ausencia no quiere ni mucho menos decir que la consorte de Felipe VI no apoye a la Selección Española. Lo hace a su manera, por ejemplo, luciendo un look de tonalidad roja el mismo día que el cuadro español jugaba en Doha, en lo que fue un claro guiño. De hecho, se coordinó con su marido a miles de kilómetros de distancia porque el Rey también llevó corbata roja.

No veremos a Letizia en Qatar, a no ser que España haga la machada y se cuele en la final del torneo, que se celebrará el próximo 18 de diciembre. Precisamente, en otra final -Sudáfrica en 2010- vimos la imagen más futbolera de la Reina, bufanda al cuello como una aficionada más, que encabeza este artículo.

Aquella noche de Johannesburgo fue inolvidable para todo el país porque La Roja levantó su primer y hasta ahora único Mundial. Una proeza que a los días tuvo su recepción oficial en Zarzuela, como toda hazaña deportiva patria que se preste. Así nació esta imagen superior en la que la nota simpática las ponen unas pequeñas Leonor y Sofía vestidas con los colores de la Selección.

Mucho se ha hablado del compromiso de Letizia con el fútbol, puesto en entredicho en varias ocasiones. No ha ayudado que lleve tres años sin asistir a la final de la Copa de la Reina. Por el contrario, Felipe sí que ha heredado ese rol de su padre y no hay un solo partido de Copa del Rey del que se ausente. Repasamos cómo han sido los mejores momentos de los Reyes con la Selección.