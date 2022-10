¿Qué cenaron Leonor y Sofía?: El presunto motivo de su gastroenteritis

Los Premios Princesa de Asturias 2022 han dejado para el recuerdo un sinfín de anécdotas. Desde la famosa lengua de Paloma Rocasolano hacia sus nietas hasta el aplauso de la princesa Leonor a sí misma con llamada de atención de Felipe incluida. Sin embargo, lo más llamativo en esta jornada tan marcada en el calendario ha sido la indisposición tanto de la heredera como la de su hermana, la infanta Sofía.

Nada más comenzar la ruta por Cadavedo con motivo del Premio Pueblo Ejemplar 2022, la Casa Real anunció la ausencia de la hija pequeña de los Reyes por encontrarse indispuesta. Una dolencia a la que, más tarde, se sumó su hermana, teniendo que abandonar el último tramo de la visita para regresar al hotel. Fue minutos antes de leer su esperado discurso y otorgar el galardón al pueblo cuando la Princesa de Asturias causó baja de última hora debido a una gastroenteritis. Poco después, la Reina Letizia comunicó a los habitantes de Cadavedo lo que había sucedido: «Sofía pasó mala noche y Leonor también estaba regular al levantarse, ha hecho un esfuerzo pero no ha podido ser. Algo les sentó mal (…) Todos hemos tenido una gastroenteritis alguna vez, no pasa nada”.

Aunque se desconocen los motivos de esta dolencia repentina, se ha especulado con que podría haber sido la cena anterior la que les hubiera sentado mal. La noche del viernes, Leonor y Sofía cenaron unos minicanapés que, tal y como ha anunciado Fiesta, podrían haber sido los causantes de su indigestión. Las hijas de Sus Majestades degustaron esferificación de aceituna, anchoa sobre queso azul, gazpacho de fresa, gamba con salsa de curry, envoltura de matachana, tarta de queso y croquetas de centollo.

Asimismo, La nueva España ha revelado que la Familia Real tuvo que hacer una parada de emergencia en un restaurante de la zona debido a la indisposición de la heredera. A pesar de no encontrarse bien, Leonor no dudó en posar con los dueños del local, que le rogaron tener con ella una foto para el recuerdo. Finalmente, las hermanas se trasladaron a Madrid en un avión.

De esta forma, la heredera puso fin a su cuarta edición al frente de los Premios Princesa de Asturias. Ahora, tanto la Princesa, como su hermana y sus padres se preparan para celebrar el 17 cumpleaños de Leonor en familia, que tendrá lugar mañana, 31 de octubre, aunque se desconoce si harán algo especial debido al estado de salud de las pequeñas de la casa. Tras esto, la Princesa de Asturias pondrá rumbo a Gales para retomar sus clases en el que está siendo su segundo curso de Bachillerato en el UWC Atlantic College. La próxima vez que se deje ver por su tierra natal y se reúna con su familia será con motivo de la Navidad, aunque se desconoce si entonces tendrá algún compromiso oficial.

El discurso que no pudo leer

Debido a su indisposición, la heredera al trono no pudo leer el tan esperado discurso que ponía fin a la jornada del Premio Pueblo Ejemplar. Sin embargo, fue la Reina quien se encargó de transmitir a los habitantes las palabras de su hija. “Me hace mucha ilusión acompañaros esta mañana para entregaros el Premio al Pueblo Ejemplar, que habéis conseguido tan merecidamente”, comenzó leyendo, para después comentar el deseo de la Princesa de visitar la localidad en la romería de La Regalina. A continuación, la Princesa de Asturias, en boca de su madre, expresó que lo que más le gustaba de este lugar era la conservación de las tradiciones: “Hemos estado en la casa del padre Galo y me ha sorprendido la enorme cultura y la personalidad que tenía. Y, claro, no le faltaba razón cuando escribió ese verso en el que decía que si el Príncipe de Asturias -bueno, Princesa, en este caso- venía por aquí, escogería este lugar para hacerse una quinta enflorada”. Después de dar las gracias a los habitantes por haber podido conocer “la belleza” de Cadavedo, Leonor se despidió recalcando el “espíritu generoso que está en el corazón de los asturianos”.