Los grandes retos de Leonor en su 17 cumpleaños

La finalización del mes de octubre no tiene otro significado que el de una nueva vuelta al sol para la princesa Leonor. Y es que, la heredera al trono español cumple nada más y nada menos que 17 años. Una cifra con la que se acerca a la mayoría de edad, razón por la que tiene que hacer frente a ciertas responsabilidades propias de su cargo y que van in crescendo a medida que pasa el tiempo.

No cabe duda de que los 18 años marcan un antes y un después para todas las personas, pero especialmente para aquellas que en un futuro se convertirán en soberanas de un país. Con estos 17 años, dará pistoletazo de salida la cuenta atrás para la primogénita del Rey Felipe VI a la hora de hacerse cargo de algunas funciones que hasta ahora no había llevado a cabo, como es el caso de las institucionales. Y es que, según el mandato recogido en el artículo 61.2 de la Constitución Española, la heredera al trono español tendrá, en ese momento, que prestar juramento a la hora de desempeñar fielmente sus funciones, además de guardar y hacer guardas la Constitución y las leyes envueltas en ella, respetando también los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, y cómo no, ser fiel al Rey. Toda una responsabilidad para la que, a partir de ahora, Leonor tendrá doce meses para concienciarse y para ser consciente de que sus exigencias como figura principal de la monarquía española no han hecho nada más que empezar.

No obstante, todavía queda todo un año para que tenga lugar ese hecho, y lo cierto es que en los meses que están por venir la Princesa tendrá que tomar una serie de decisiones que determinarán su futuro. Será antes del comienzo del verano cuando la hija de la Reina Letizia ponga punto final a su formación de Bachillerato, abriéndose ante ella un abanico de posibilidades para continuar con sus estudios. Entre estas, existe la opción de dedicarse al ámbito militar y al ejército, como ya hizo anteriormente la hija de Felipe y Matile de Bélgica, Elisabeth, quien parece estar plenamente encantada con esta decisión a la hora de ser partícipe en campamentos y actividades en las que tiene que dar todo de sí misma mientras permanece ataviada con su uniforme. Por otro lado, también cabe la posibilidad de que Leonor elija una carrera para dedicarse a un oficio concreto que tendrá que compaginar con sus labores como futura Reina de España. Y por último, también podría optar por llevar a cabo un año sabático en el que meditar fríamente sobre los años que están por venir, además de poder permanecer en primera línea en los distintos actos públicos a los que su padre hace frente, cogiendo así nociones básicas para cuando sea ella quien le coja el testigo.

Lo que sí es cierto es que, en lo que a lo académico se refiere, la Princesa Leonor no cuenta con tantas opciones como quizá si lo haga su hermana, la Infanta Sofía. Y es que, pese a que ambas tienen oportunidad de dedicarse a lo que quieran, la heredera en un futuro tendrá que ser Reina del país, viéndose obligada a desempeñar las funciones propias de su cargo únicamente y destinar así toda su vida a la preservación de la Corona en España y a ejercer como perfecto símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado, mientras que la hija menor de los Reyes sí que podrá ejercer de la profesión que elija cuando sea oportuno hacerlo.