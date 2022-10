La Reina Letizia causó sensación a principios de esta semana en Madrid en la inauguración de la temporada del Teatro Real. Una cita imprescindible en la agenda de Sus Majestades y en la que doña Letizia siempre suele apostar por looks elevados. Sin embargo, esta vez ha dado un paso más. La esposa de Felipe VI apostó por un sofisticado diseño en color azul noche de la firma Miphai Collection que le sentaba como un guante y que combinó con unos preciosos y delicados pendientes de la joyería Sibela, una nueva incorporación a su colección.

Un vestido cuyo precio no supera los 200 euros y que lleva el nombre de París. De corte lady, con manga francesa, cuerpo ceñido, falda de vuelo rematada en un discreto volante y bajo asimétrico y escote en la espalda, que la consorte defendió con maestría. Y es que, más allá de que se trataba de un vestido exquisito, todas las miradas se posaron precisamente en el escote en la espalda.

No es que se tratara de un escote exagerado o fuera de lugar -aunque ha habido opiniones de todo tipo-, pero lo que es cierto es que, una vez más, resaltaba la excelente forma física de la consorte y su trabajada musculatura. Una espalda ‘de hierro’ que ha llamado la atención no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras, donde no han dudado en alabar la excepcional musculatura de la Reina Letizia.

Sin embargo, más allá de la silueta de la esposa de Felipe VI, la elección de la marca y del color de este look son especialmente relevantes en esta ocasión. A pocos días del regreso de su hija mayor a España, la Reina ha escogido para una de las citas más importantes de su agenda un diseño en color azul, el tono que, de alguna manera, se ha convertido en uno de los fetiches de la Princesa Leonor y que, además se asocia con el Principado de Asturias. Más aún, doña Letizia ha recurrido a la misma marca que su hija mayor vistió en su última gran cita oficial, la entrega de los Premios Princesa de Gerona, cuando vistió un diseño de corte princesa de la firma. ¿Casualidad u homenaje?.

Al margen de estos detalles, la realidad es que el modelo sienta como un guante a la Reina. Y aunque en esta ocasión se ha decantado por el color azul, la firma Miphai ofrece el modelo en otros colores, como el granate, el verde botella, el azul klein o incluso el blanco, para novias que quieran emular uno de los mejores estilismos de la Reina Letizia a un precio al alcance de todos. Sin duda, un vestido que no te arrepentirás de incorporar a tu fondo de armario.