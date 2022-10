La de este año ha sido la visita más atípica al Pueblo Ejemplar. Después de que la infanta Sofía no haya podido asistir a la entrega del Premio de Cadavedo por “indisposición”, tal y como ha informado la Casa Real, ha sido su hermana Leonor la que ha tenido que ausentarse por el mismo motivo. En la recta final de la jornada, antes de pronunciar el discurso de clausura y la entrega del galardón, la heredera al trono ha tenido que abandonar la visita debido a una gastroenteritis.

Y es que, aunque una de las tradiciones que marca la visita al Pueblo Ejemplar es el discurso de la heredera, esta vez su estado de salud no le ha permitido ponerse frente a los micrófonos. Es por ello que, ha sido la Reina Letizia quien ha tomado el relevo. “Tenían que estar Leonor y Sofia aquí. Sofía pasó mala noche. Leonor se encontraba regular al levantarse, pero ha hecho un esfuerzo por estar aquí. No ha podido ser. Es una gastroenteritis, hay que volver con ellas dos, todos hemos tenido una gastroenteritis alguna vez, no pasa nada”, ha comenzado explicando a los habitantes del pueblo.

En ese momento, la Reina ha procedido a leer el discurso que había preparado su hija para este día tan especial. “Me hace mucha ilusión acompañaros esta mañana para entregaros el Premio al Pueblo Ejemplar, que habéis conseguido tan merecidamente”, ha comenzado leyendo, para después comentar el deseo de su hija de visitar la localidad en la romería de La Regalina. A continuación, la Princesa de Asturias, en boca de su madre, ha expresado que lo que más le gusta de este lugar es la conservación de las tradiciones. “Hemos estado en la casa del padre Galo y me ha sorprendido la enorme cultura y la personalidad que tenía. Y, claro, no le faltaba razón cuando escribió ese verso en el que decía que si el Príncipe de Asturias -bueno, Princesa, en este caso- venía por aquí, escogería este lugar para hacerse una quinta enflorada”, ha continuado la misiva. Después de dar las gracias a los habitantes por haber podido conocer “la belleza” de Cadavedo, Leonor se ha despedido recalcando el “espíritu generoso que está en el corazón de los asturianos”.

A pesar de los cambios de última hora, esta visita ha dejado para el recuerdo algunos momentos muy comentados. Uno de los más destacados ha sido cuando la heredera al trono se ha encargado de plantar un árbol. Pala en mano, la Princesa ha dejado un tejo como recuerdo de su visita. Otro aspecto que tampoco ha pasado desapercibido ha sido la complicidad que han mostrado, una vez más, tener Letizia y Leonor. La Reina ha estado en todo momento pendiente de que su hija estuviera cómoda, teniendo en cuenta que su estado de salud no era el más favorable. Para finalizar, y siguiendo la tradición, Leonor ha sido la encargada de descubrir la placa conmemorativa que distingue Cadavedo como Pueblo Ejemplar 2022. Tras esto, la Princesa de Asturias iba a pronunciar el discurso de clausura de la jornada, pero su indisposición se lo ha impedido.

Con esta visita, la princesa Leonor pone fin a su cuarta edición al frente de los Premios Princesa de Asturias. Asimismo, la heredera cierra su agenda oficial y se prepara para regresar a Gales y retomar el curso, no sin antes celebrar su 17 cumpleaños en familia, que tendrá lugar el próximo 31 de octubre. Ya no será hasta diciembre, coincidiendo con las vacaciones de Navidad, cuando Leonor regrese a España.