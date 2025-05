Ancelotti: «No hablaré de mi futuro hasta el 25 de mayo»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Celta. Los blancos vuelven a jugar tras perder el pasado fin de semana la final de la Copa del Rey contra el Barcelona con la obligación de sumar los tres puntos para seguir peleando la Liga.

«El Celta es muy buen equipo. Estuvo muy cerca de ganar al Barcelona hace poco. Hemos tenido una semana para preparar este partido y estamos seguros de que podemos sacar lo mejor. Es importante para seguir en la pelea por la Liga», comenzó el italiano hablando del conjunto gallego.

Ancelotti habló de su futuro: «Tengo mucho cariño a mi club, a mis jugadores y a mi afición, tanto como respeto. Por lo que del futuro hablaré el día 25, no antes». «Nosotros pensamos en el presente y en los próximos partidos. Estamos centrados en esto y no pensamos en otra cosa a pesar de las dificultades. Hemos tenido muchas dificultades. Yo estoy centrado en preparar bien los partidos. No tengo que contestar ahora de lo que puede pasar después del 25 de mayo», añadió.

También habló de las sensaciones tras perder la final de la Copa del Rey: «Había un sabor amargo. Hablé con el presidente. El mal sabor de boca fue por la derrota, pero no se le puede reprochar nada». Sobre las opciones de que juegue Vallejo, comentó lo siguiente: «Sí, tiene más opciones».

Sobre cómo está él, comentó lo siguiente: «Estoy bien. Entiendo que queráis hablar de mi futuro, pero yo no. Es sencillo. Es una falta de comunicación con vosotros. Sé perfectamente lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer y lo que hago, que no es hablar de mi futuro hoy. Sé que os decepciono hoy, pero a mí me da igual».

«A nivel personal no, pero a nivel profesional sí. Hemos tenido más problemas que la temporada pasada. No ha sido espectacular, pero faltan cinco partidos y todo puede pasar. Lo que no puede pasar es que bajemos los brazos en estos encuentros. Lo vamos a dar todo para tratar de ganarlos. De momento no es una temporada buena, pero si eres capaz de ganar la puedes convertir en muy buena», añadió.

«Güler ha progresado muy bien. Tiene más protagonismo y en el futuro tendrá más. Está mostrando más continuidad en el juego. Demuestra que puede jugar como interior y pienso que será fantástico, porque tiene sentido del juego. Para el futuro del Real Madrid será muy importante», aseguró sobre el turco.

A la hora de ser preguntado por cómo le gustaría que fuese su despedida, no desveló nada: «No sé lo que va a pasar. Sea lo que sea, será fantástica. Tengo mucho cariño al club y nunca pelearé con el club el último día, que puede ser en 2025, 2026 o 2030. Esto no lo sé, pero cuando lo sea será un día muy bonito».

«No se me falta el respeto. Tengo una gran relación con el club, que es fantástica. No estamos detrás de las informaciones, que son las que son y muchas no son verdad», finalizó.