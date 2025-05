Cuidados intensivos para Bellingham aunque jugará contra el Celta

El Real Madrid sigue preparando el partido de Liga contra el Celta, en el que tendrá por delante otra final por el título antes de jugárselo en Montjuic. El conjunto blanco se ha ejercitado este viernes en Valdebebas y lo ha hecho con Jude Bellingham al margen. El cuerpo técnico está cuidando al máximo a sus estrellas de cara a este final de temporada, donde no pueden permitirse más lesiones, y de ahí que el británico no haya entrenado con el resto de sus compañeros. Sin embargo, su presencia el domingo no corre riesgo.

El conjunto madridista lleva una carga considerable de partidos en sus piernas y sus futbolistas empiezan a resentirse en el momento más determinante del año. Sin Rüdiger –lesionado y sancionado–, Mendy, Alaba y Camavinga, que se han sumado recientemente a Carvajal y Militao en la enfermería, hay dudas sobre si llegará al choque contra los gallegos Ceballos, que sufre un esguince leve. Los efectivos con los que cuenta Ancelotti son mínimos en un momento clave, por lo que toda precaución es poca.

De ahí que Vinicius y Mbappé estuvieran al margen el jueves y que, en el entrenamiento de este viernes, haya sido Bellingham quien haya recibido cuidados intensivos. No hay opción a arriesgar en el apartado físico de una plantilla que está mermada a consecuencia de las lesiones y que se jugará cada fin de semana sus aspiraciones de ser campeón de Liga este curso.

El inglés no ha estado junto al resto de sus compañeros, pero su presencia contra el Celta de Vigo no está ni siquiera en riesgo. Bellingham llegará al partido del próximo domingo (14:00 horas) en el Santiago Bernabéu. El ex jugador del Borussia Dortmund estará ante el conjunto vigués, teniendo muchas opciones de ser titular.

Además, Carlo Ancelotti ha contado con refuerzos procedentes del Castilla. Se trata de Jacobo Ramón y Youssef. Los dos defensas han completado el equipo ante el drama de las lesiones en la zaga madridista, puesto que el técnico únicamente tiene a Lucas, Asencio, Fran García y Vallejo sanos. Todo hace indicar que los dos estarán en la convocatoria, aunque también todo apunta a que Tchouaméni volverá al centro de la defensa para los próximos partidos.