Mbappé y Vinicius siguen al margen pero estarán contra el Celta

El Real Madrid se ha ejercitado en Valdebebas este miércoles para preparar el partido del domingo contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Ancelotti no quiere correr riesgos innecesarios y está aprovechando la semana para dar descanso y recuperar a sus mejores jugadores. La temporada está siendo muy exigente, con un calendario cargado de partidos y el técnico italiano no quiere más contratiempos de aquí al final de Liga. Mbappé y Vinicius siguen entrenando al margen, pero su presencia en el partido del domingo no corre peligro.

Los dos cracks del Real Madrid están haciendo trabajo específico en el interior de las instalaciones. Mbappé viene de superar recientemente un esguince del tobillo derecho en el partido frente al Arsenal, que le hizo perderse los duelos frente a Athletic Club y Getafe, de Liga. Dichas molestias le impidieron ser de la partida en la final de la Copa del Rey contra el Barcelona en Sevilla. Ancelotti le sacó como revulsivo en el descanso y, el francés, fue el mejor del Real Madrid, pese a no estar al 100%.

La entrada de Mbappé en el campo cambió por completo el partido. Los blancos mejoraron notablemente a raíz del ingreso del 9 madridista y lograron darle la vuelta al encuentro. Precisamente fue el propio Kylian quien igualó el choque y dio alas a los suyos con una diana de falta. Luego, Tchouaméni, haría el 1-2 que consumaba la remontada. Después de un partido tan exigente, Ancelotti quiere cuidar a sus estrellas para evitar más contratiempos como los de Mendy, Rüdiger o Ceballos, todos lesionados tras la final de Copa del Rey.

En la sesión de este miércoles, los jugadores comenzaron en el gimnasio. Ya en el césped, llevaron a cabo ejercicios de activación, posesión, presión y finalización. La sesión concluyó con trabajo táctico y con varios partidos en dimensiones reducidas. Por otro lado, Vinicius y Mbappé se ejercitaron en el interior de las instalaciones. Ambos hicieron trabajo específico pensando en el Celta. Su presencia para el domingo está asegurada. Se espera que los dos entren en la convocatoria de Ancelotti.

Por otra parte, Camavinga continúa con su proceso de recuperación. El francés sufre una rotura completa del tendón del aductor izquierdo y se pierde lo que resta de temporada. Tampoco llegará para el Mundial de Clubes. Mientras tanto, el equipo sigue trabajando para preparar el encuentro contra un Celta que se mostró combativo en su visita al Bernabéu en Copa. Los blancos necesitan ganar para mantener vivas sus esperanzas de ganar la Liga.