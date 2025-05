Miguel Barrachina: «Pilar Bernabé no ha dicho una verdad desde el día de la DANA, salvo ante la juez»

El conseller de Agricultura, Agua, Pesca y Alimentación del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha criticado a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, de quien ha asegurado: «No ha dicho una verdad desde el 29 de octubre, el día de la DANA, salvo ante la juez». También, ha revelado que la ministra de Universidades, la valenciana Diana Morant, que es también la secretaria general del PSOE valenciano: «No se ha reunido con el conseller de Universidades tras la DANA», porque «sus objetivos van por otros derroteros». Y ha explicado que el papel de la propia Diana Morant «es de mera comparsa en un juego que dirige Pedro Sánchez»

PREGUNTA.- ¿Pilar Bernabé ha mantenido una actitud colaboradora durante y después de la DANA con el Gobierno valenciano o ha puesto palos en las ruedas a la hora no digo ya de la DANA sino de la propia reconstrucción?

RESPUESTA.- Pilar Bernabé es la perfecta delegada de Pedro Sánchez. No ha dicho una sola verdad desde el día 29 de octubre, salvo el tiempo que estuvo sentada delante de la jueza. Ni antes ni después. Ha llegado a decir cosas como que la Confederación Hidrográfica avisaba. Y, después, a la jueza, le reconoció que no. Que había visto a Carlos Mazón, que no es miembro del CECOPI, cuando ella no había ido y él tampoco estaba porque no es miembro del CECOPI. Ha llegado a confesar que las cifras de manifestantes son cifras políticas, es decir, dadas por ella misma. Con lo cual es que no ha dado una sola verdad, ni en su currículum, desde hace 14 años. Que todo el mundo pensaba que tenía una doble licenciatura, como decía la página del Partido Socialista, y resulta que no terminó ninguna de las carreras. Por tanto, no ha dicho una sola verdad en esto.

Pedro Sánchez puede estar orgulloso porque igual que él con su mujer, con su hermano, con Ábalos o con el fiscal, todos ellos imputados, tampoco ha dicho una sola verdad. Por tanto, Pilar Bernabé ha convertido la Delegación del Gobierno de todos los españoles en una subsede de Ferraz. Es decir, es la sede del Partido Socialista. Se dedica a hacer política. Ha conseguido lo que ella pretendía, que era que la ascendiesen dentro del Partido Socialista a nivel nacional y que la hiciesen candidata a la Alcaldía de Valencia. Punto y final.

P.- ¿Qué opinión le merece que la ministra de Universidades, Diana Morant, el día en que se conoce que las licenciaturas de Pilar Bernabé no existen, suba una publicación a sus redes sociales que decía: «Pilar, Valencia te necesita»?

R.- Es muy original, ¿no? Sobre todo que aquellos como Pedro Sánchez que se han formado en las universidades privadas se dediquen a demonizarlas ante quienes hemos tenido la oportunidad de hacerlo en las públicas y que, por tanto, lo que hay que combatir es eso. Es decir, gente que se hace pasar falsamente durante 14 años como una doble licenciada, que es lo mismo que Begoña Gómez, la imputada mujer de Sánchez, cuando quiere hacerse pasar por catedrática no habiendo terminado los estudios.

Es exactamente igual que uno haya estudiado o que no haya estudiado. Da igual. Lo que no es igual es la verdad. Y uno debe decir la verdad. Si no tengo condiciones para ser catedrática, no puedo forzar a empresas privadas a que me paguen la cátedra. Y si yo no tengo dos licenciaturas, pues no pasa nada. Pero no publico como que las tengo. Y el papel de Diana Morant es de mera comparsa en un juego que dirige Pedro Sánchez. Ella ha dicho cosas como que nos iba a apoyar el presupuesto de Carlos Mazón. Después nos iba a hacer una presunta moción de censura. Ni apoyó los presupuestos ni tampoco ha presentado la moción de censura. Por tanto, lo que diga Diana Morant es como ella, irrelevante.

P.- La Generalitat Valenciana tiene un conseller de Educación, Cultura, Empleo y Universidades. Y me comentaban el otro día que los ministros de Cultura, Empleo y Educación se habían puesto en contacto con él tras la DANA. Pero la ministra de Universidades, que es precisamente Diana Morant, la ministra valenciana y la secretaria general del Partido Socialista Valenciano, no lo había hecho.

R.- Sí, bueno, porque ella está a lo suyo, que es a su campaña personal, que buena falta le hace. Y por tanto no está en los temas de gestión. Y es cierto que con mi compañero Rovira, que es el conseller de Libertad Educativa, Diana Morant no se ha reunido y probablemente no se reunirá hasta final de la legislatura. Ella, por sus objetivos políticos, va por otros derroteros.

P.- ¿Eso quiere decir que está mucho más centrada en una campaña contra el presidente Mazón que en una campaña para intentar que la Universidad valenciana vaya hacia adelante?, por ejemplo.

R.- Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Es decir, cuando todavía, desgraciadamente, eran las primeras horas buscando víctimas de la DANA, su partido, el PSPV en la Comunidad Valenciana, ya estaba pagando en redes campañas contra el presidente Carlos Mazón, que es el presidente que está llevando la reconstrucción casi en solitario. Por tanto, su objetivo es exclusivamente político.

P.- El esfuerzo del Gobierno valenciano para la reconstrucción tras la DANA está siendo titánico. Máxime, teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez no les está concediendo ni las ayudas a fondo perdido, lo que les obliga a recurrir a los bancos.

R.- Carlos Mazón ha hecho, recurriendo a los bancos, a préstamos, toda la reconstrucción completa de todos los centros de salud y sanitarios y de todos los centros educativos.

Y lo ha hecho con cargo a recursos y a préstamos exclusivamente de los valencianos. Con esa gélida frase de Pedro Sánchez de ‘si quieren ayuda que la pidan’ se retrató a sí mismo. Cuando él dice aquello, lógicamente pedimos ayuda. El Gobierno del presidente Mazon envió un acuerdo del Consell cifrando el importe de las ayudas que necesitábamos.

El Gobierno valenciano, que tiene competencia exclusiva en materia educativa o sanitaria y la mayor parte de los servicios sociales ha recibido 0 euros. Ayuntamientos sí han recibido. Diputación también. Es la única Administración valenciana que no ha recibido ninguna ayuda, tan sólo el derecho a poder endeudarse.

Yo creo que de manera valiente el presidente Mazón ha decidido pedir préstamos para ayudar a las víctimas, para ayudar a aquellos que no siendo víctimas físicas han perdido muchísimo patrimonio, industrias, comercios o bancales y por lo tanto me parece bravo. Y lo milagroso es que siendo la autonomía peor financiada de España, con un sistema autonómico de financiación socialista que nos drena del entorno de casi dos mil millones de euros cada año, siendo los peor financiados, multiplicándonos el Gobierno de Sánchez por 20 en presupuesto, sea Carlos Mazón quien le multiplica por tres en velocidad para ayudar a las víctimas.