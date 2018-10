Confirmada la sentencia de un año de cárcel al padre ‘black’ de Ramón Espinar

Ramón Espinar Gallego, padre del senador de Podemos Ramón Espinar, ha sido condenado en firme a un año menos un día de prisión por gastar 178.400 euros en artículos de lujo y viajes con las tarjetas ‘black’ a las que tuvo acceso la cúpula de Caja Madrid cuando presidieron la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

Ramón Espinar Gallego, padre del dirigente podemita cercano a Pablo Iglesias, es un ex alto cargo socialista que llegó incluso a ser presidente de la Asamblea de Madrid entre 1983 y 1987. Espinar, juzgado y condenado ya en firme por los gastos opacos realizados con la tarjeta black de la entidad, gastó 178.400 euros entre los años 1995 y 2010.

Durante el juicio Ramón Espinar padre reconoció que nunca guardó justificantes de los gastos realizados con su tarjeta black, unos gastos que según los datos remitidos por el banco a la Audiencia Nacional realizó en agencias de viajes y en desplazamientos a estaciones de esquí en Huesca y Lérida, además de en tiendas de lujo como en Purificación García (18.536 euros), Hermès y Loewe (1.347 euros), o diversas tiendas de alimentación gourmet. A estos gastos se añaden 2.000 euros en Ikea y Fnac y otros 1.146 en farmacias.

Ramón Espinar Merino, por su parte, se ha negado siempre a comentar el asunto de las tarjetas ‘black’ en el que estaba involucrado su padre. Espinar hijo, además, ganó 20.000 euros especulando con una vivienda de protección oficial (VPO) que pudo comprar gracias a un préstamo de su padre.

Otros condenados

Entre los 64 condenados por el caso de las tarjetas ‘black’ están también el ex presidente de Caja Madrid y Bankia hasta 2012, ex ministro de Economía, ex vicepresidente del Gobierno y directo gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, para quien el Supremo confirma la pena de 4 años y seis meses de cárcel y multa de 6.000 euros o Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director general de Auditoría, Medios y Financiero en Caja Madrid y Bankia que ha sido condenado un año menos un día de cárcel (364 días).