Sánchez también plagió en ‘su’ tesis un informe del ICEX sobre la Marca España

Pedro Sánchez plagió en su tesis “en mosaico” un informe sobre el “Proyecto Marca España” elaborado por el Instituto Español de Comercio Exterior ICEX, la Asociación de Directivos de Comunicación, el Foro de Marcas Renombradas Españolas y el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

Sánchez se matriculó en el doctorado el 10 de febrero de 2010 y la lectura de la tesis titulada ‘Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)’ la realizó en noviembre de 2012. El presidente del Gobierno obtuvo una calificación de ‘apto cum laude’ en la Universidad Camilo José Cela UCJC.

Según una de las guías españolas sobre los tipos de plagio realizada por la Universidad de Murcia, “si el estudiante copia pedazos y trozos de una fuente o varias fuentes, cambiando sólo unas palabras aquí y allí sin parafrasear adecuadamente o citar directamente, el resultado es lo que se llama plagio mosaico“.

“Incluso si no se pretende copiar la fuente”, añade la guía, “el estudiante podría incurrir en este tipo de plagio como resultado de una toma de notas descuidada y, de ese modo, crear confusión sobre si las ideas del texto son de la fuente usada o de las ideas propias”.

Precisamente, este tipo de plagio es el que ha detectado OKDIARIO en las páginas 295 y 296 de la tesis de Pedro Sánchez, las cuales se corresponden con las páginas 102 y 103 del informe “Proyecto Marca España”, elaborado en mayo de 2003, es decir, 9 años antes de que el presidente del Gobierno se doctorase.

En este tipo de plagio denominado “mosaico” se aprecia como el plagiador, en este caso Sánchez, copia frases literales del texto de origen sin entrecomillarlas en su trabajo, intentándolas camuflar con el cambio de alguna palabra o con un cambio de orden.

A lo largo de toda la tesis doctoral de Sánchez, se puede apreciar como copia y pega párrafos enteros de otros artículos o informes. Una parte de ellos, los pone entrecomillados y a continuación, se milita a parafrasear el texto de origen sin realizar ningún tipo de aportación personal al trabajo.

Los tipos de plagio

La Universidad de Murcia establece en su guía hasta 5 tipos diferentes de plagio, incluido el ya citado plagio “en mosaico”.

El primero de ellos sería el denominado plagio literal: “Si el estudiante copia palabra por palabra de otra fuente y las usa tal cual en su trabajo, está cometiendo plagio literal. Incluso si escribe sus propias ideas con sus propias palabras y las sitúa alrededor de un texto extraído literalmente de una fuente, se debe citar al autor de ese material, bien poniendo el material usado entre comillas y aportando una cita clara, o parafraseando la fuente y aportando una cita clara”.

En segundo lugar, el parafraseado inadecuado: “A la hora de parafrasear, la tarea del estudiante es condensar las ideas de la fuente en sus propias palabras. No es suficiente con cambiar unas pocas palabras aquí y allí y dejar el resto intacto. En lugar de eso, se debe rehacer completamente la idea de la fuente en palabras propias. Si el lenguaje utilizado es muy cercano al original, se está cometiendo plagio, incluso si se usa una cita”.

El tercer tipo de plagio es el parafraseado no citado: “Cuando usamos nuestro propias palabras para describir las ideas de alguien más, esa idea sigue perteneciendo al autor de la fuente original. Por tanto, no es suficiente con parafrasear la fuente de forma responsable, también debe citarse la fuente”.

Por último, nos encontramos con el entrecomillado no citado: “Cuando usamos material de otros autores y lo entrecomillamos en nuestros trabajos, estamos dejando claro al lector que hemos extraído las idea de alguna fuente. Pero no es suficiente con indicar que el material entrecomillado no es el producto de nuestro propio pensamiento, hay que dar crédito al autor proporcionado una cita al documento original”.