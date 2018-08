Dos ex nº 1 del Ejército y el ex jefe del Cuarto Militar del Rey firman a favor del “militar Franco”

Los ex nº 1 del Estado Mayor, del Aire y del Cuarto Militar del Rey firman a favor del “militar Franco”. Sus nombres son más que conocidos en el Ejército: el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Luis Alejandre; el ex jefe del Ejército del Aire Eduardo González-Gallarza; y el ex jefe del Cuarto Militar del Rey Antonio González-Aller. Todos ellos se han sumado al manifiesto que pide respeto por el “militar Franco”.

Los tres se convierten en los últimos firmantes de un manifiesto que defiende la figura militar de Franco y que roza el número total de adscritos de 700 militares en la reserva, de los que 65 son generales también en la reserva -un volumen que equivale a un tercio del generalato total en activo en el Ejército Español-.

El manifiesto asegura que los ataques al dictador Franco forman parte de una campaña intencionada que esconde el “empeño visceral de revancha de la izquierda”. Y defiende la figura militar de Franco, así como el derecho de los militares a rendir “el homenaje” a “los héroes” y a “todos los que entregaron su vida por España”.

El general de Ejército Luis Alejandre Sintes ascendió al cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército el 17 de enero de 2003. Comandante en septiembre de 1980. Destinado al Estado Mayor de la Capitanía General de Baleares, Jefatura de Tropas de Menorca y al Estado Mayor del Gobierno Militar de El Ferrol, posteriormente. Diplomado por la Escuela Superior de Guerra de París y por la de Estados Mayores Conjuntos, también en París, en 1988. Destinado al Estado Mayor Conjunto de la Defensa hasta 1990 y más tarde a diversas misiones en hispanoamericana: Nicaragua, El Salvador o Guatemala -donde forma parte del equipo negociador del proceso de paz-, entre otras.

General en 1995. Director General del Gabinete del ministro de Defensa en 1997. General de División en 1998. Teniente general en 2000. Y el 17 de enero de 2003 jefe del Estado Mayor del Ejército, siendo ascendido a general de Ejército y contando, entre otras distinciones, con dos medallas de Naciones Unidas.

El almirante Antonio González-Aller es el ex Jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey. González-Aller pertenece a una familia de fuerte arraigo a la Armada. Ha sido Almirante Jefe de Personal y como jefe del Cuarto Militar fue el primer ayudante de campo del Rey.

Eduardo González-Gallarza fue ascendido desde el cargo de responsable del Mando Aéreo del Estrecho a jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. González-Gallarza, que fue ascendido en aquel momento al empleo de general del Aire (cuatro estrellas) era el más antiguo de los tenientes generales en activo de su ejército en el momento de aquel ascenso -2001-.

El manifiesto al que se han sumado surgió en defensa de “la figura del militar Franco”, tal y como publicó en exclusiva OKDIARIO. Y desde su lanzamiento hace menos de un mes sigue sumando adeptos. Así, hace dos semanas alcanzaba los 600 oficiales destacados del Ejército en la reserva. Y ahora roza ya los 700 incluyendo a suboficiales que también se han sumado al manifiesto.

Los responsables del manifiesto afirman que el número de adeptos “sigue en aumento”. Y ellos mismos han remitido al diario el listado nuevo actualizado con los nombres de todos los firmantes y la advertencia de que seguirán remitiendo los nombres de los militares en la reserva que lo apoyan porque siguen sumándose nombres.