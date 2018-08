Ésta es la academia en la que Begoña Gómez logró el título que presenta como una licenciatura

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, presume en su currículum de una licenciatura en Márketing, que en realidad no es tal-sino un título no universitario, no homologado y por tanto, no oficial– y también siembra la confusión sobre el centro en el que lo obtuvo.

Gómez no cursó sus estudios en el ESIC- escuela de negocios de destacado prestigio-sino en una escuela que funcionaba a modo de academia llamada ‘Escuela Superior de Márketing y Negocios’, creada en 1989 y que diez años después se fusionó en la corporación ESEM, aún en activo. Para los estudios no se exigía como requisito tener aprobada Selectividad ya que los alumnos de “nivel Bachillerato” podían matricularse, como se indica en sus titulaciones.

En las numerosas referencias sobre la mujer de Pedro Sánchez se asegura erróneamente que ese título-sobre el que asienta la formación que ahora acredita para dirigir el nuevo ‘Africa Center’ del Instituto de Empresa-fue expedido por el ESIC. Pero, como ha podido confirmar OKDIARIO no fue así. Compañeros de la promoción de Gómez en esta escuela explican que, durante cuatro años, cursó allí sus estudios de Márketing. Después, se tituló por el ESIC en un máster en ‘Business Administration (MBA)’.

“Clases de supervivencia y socorrismo”

La ‘Escuela Superior de Márketing y Negocios’ era un centro privado, ubicado en Madrid y no accesible para cualquier renta, según recuerdan sus propios alumnos.

En realidad, podría calificarse más bien de academia que de una escuela universitaria tal y como se las conoce en la actualidad. De hecho, estaba reconocida dentro de la categoría conocida como CNAE (Calificación Nacional de Actividad Empresarial) ‘8559 – Otra educación n.c.o.p.’.

Este código engloba un curioso batiburrillo en el ámbito de la enseñanza: la educación a la que no puede asignarse un nivel determinado, los servicios de tutoría académica, los centros de enseñanza que imparten clases de recuperación, los cursos de repaso para exámenes profesionales, la enseñanza de la lengua y de las técnicas de expresión oral, las clases de informática, la formación religiosa y, además, “formación para socorristas”, “clases de técnicas de supervivencia”, “clases de oratoria” y “clases de técnicas de lectura rápida” o “formación de empleados”. Pero, en ningún caso, titulaciones oficiales o reconocidas como licenciaturas universitarias.

La escuela nunca logró que sus títulos fueran homologados, como sí ocurrió, por ejemplo, con el ESIC-lo hizo a través de la Universidad Rey Juan Carlos- aunque mucho tiempo después de que Gómez obtuviese su máster.

Dudas sobre la fecha de promoción

El currículum de la esposa de Sánchez arroja también dudas sobre la fecha exacta de esos estudios. Como reveló OKDIARIO, en un perfil de Xing.com, red de contactos profesionales, asegura que empezó su supuesta licenciatura en Marketing en el ESIC en 1989. Eso implicaría que sólo tenía 14 años (nació en Bilbao en 1975). Sus compañeros en el centro afirman, en cambio, que se trató de la promoción 1991 a 1995. Aunque, de ser así, las fechas tampoco cuadran ni resultan razonables: Begoña tendría apenas 16 años. Una edad improbable para este tipo de titulación.

El currículum de la nueva incorporación del IE ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el instituto y el PSOE para justificar su contratación.

El cargo ha levantado sin embargo la polémica al conocerse su nombramiento apenas dos meses después de que Sánchez fuese nombrado presidente del Gobierno.

Según la versión oficial-del IE y de Moncloa-se empezó a negociar a principios de año, es decir, cuando Sánchez era secretario general del PSOE. En julio, Gómez se acogió a una excedencia en la empresa Inmark, donde ejercía como directora de Consultoría. Desde entonces, afirman también, escuchaba posibles ofertas empresariales.

La mujer de Sánchez compaginará este puesto con su labor docente como codirectora de un máster no oficial en Fundraising -captación de fondos para entidades sin ánimo de lucro-en el Centro Superior de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid. Allí imparte una segunda titulación, Técnico de Fundraising.

Desde La Moncloa, a preguntas de este periódico, se evitó dar detalles sobre la trayectoria académica de Gómez. “Moncloa no ofrece información sobre la incorporación de Begoña Gómez al IE”, fue la única respuesta desde el Gobierno.